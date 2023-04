You Beauty Ajak Perempuan Refleksikan Kehidupannya dalam Momen Ramadan

REALITAS kehidupan membutuhkan lebih banyak semangat untuk menghargai, menerima, dan mencintai diri sendiri terlepas dari ketidaksempurnaan maupun stigma orang lain. Melalui #WouldYouLoveYou juga, You Beauty mengajak setiap perempuan untuk bisa merefleksikan kehidupannya bertepatan dengan momen Ramadan tahun ini.

"Melalui #WouldYouLoveYou, kami ingin setiap perempuan di Indonesia bisa lebih mengerti betapa berharganya diri mereka. Dengan ini diharapkan mereka dapat lebih bahagia dengan pilihan hidup yang mereka jalani," ujar Nurul Fajrini, PR and Marcomm Manager You Beauty.

Tak hanya itu. Dalam memperkenalkan kampanye pada Ramadan ini, You Beauty turut berkolaborasi bersama Lozy. Kolaborasi ini mendorong lebih banyak wanita agar lebih percaya diri tanpa perlu memikirkan stigma orang lain terhadap penampilan kita. Keduanya menghadirkan koleksi hijab Lozy spesial Ramadan yang saat ini dapat diperoleh dengan melakukan pembelian produk You Beauty eksklusif di You Beauty Official Store di Shopee.

"Kami berharap dengan kolaborasi antara You Beauty dan Lozy, kami bisa mengajak lebih banyak wanita agar bisa keluar dari rasa tidak nyaman karena terbentuk atas pikiran mereka yang selalu mendengarkan stigma orang lain terhadap diri mereka dan penampilan mereka dan tentu mendukung lebih banyak wanita untuk berani dan lebih percaya diri," ujar Nurul.

You Beauty juga ingin mengajak masyarakat untuk memanfaatkan waktu terbaik dengan berbagi kepada sesama. Selama Ramadan di periode 27 Maret-30 April 2023, setiap melakukan pembelian produk You Beauty di store Watsons Indonesia akan didonasikan sebesar Rp2.000 dan diserahkan kepada Dompet Dhuafa sebagai mitra aksi sosial kali ini. (Z-2)