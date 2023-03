Illumina Sokong Perkembangan dan Inovasi Genomik dalam Dunia Medis

PT. Pandu Biosains dan Illumina telah menyelenggarakan dua seminar yang berjudul Illumina Innovation Roadshow: Driving Innovation to Push Genomics Forward in Indonesia dan Collaborative User Group Meeting: Empowering Indonesia’s Infectious Disease Surveillance and Pandemic Preparedness through Genomics pada tanggal 14-15 Maret 2023.

Acara ini terselenggara dengan tujuan untuk memberikan informasi dan presentasi mengenai brand Illumina sebagai global genomic leader berbasis Next-Generation Sequencing dan MicroArray hingga menciptakan komunitas genomik untuk mendukung berbagai bidang penelitian dan program nasional untuk meningkatkan kualitas kesehatan manusia, hewan, hingga pangan, khususnya Infectious Disease dan Microbiology.

Dalam seminar itu dipaparkan solusi Illumina dan pembaruan teknologi dalam bidang onkologi untuk riset dan tes, serta solusi program dan penelitian penyakit genetik di Indonesia oleh Chonglei Bi, PhD dan Heiding Cheng, PhD.

Sementara pembicara lain seperti Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, PhD membahas tentang bagaimana peran genomik, khususnya Next-Generation Sequencing Illumina untuk digunakan dalam pelaksanaan program database kanker nasional.

Kemudian dalam presentasi selanjutnya, dr. Gunadi, PhD, SpBA, Subsp.D.A.(K) menyampaikan pentingnya program Human Genome Project nasional hingga penelitian yang berfokus pada penyakit langka dan tidak terdiagnosis yang sudah dan akan dilaksanakan dengan platform Illumina.

Imran Pambudi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI juga membagikan informasi terkait situasi, capaian, hingga bagaimana Whole Genome Sequencing berperan dalam penanganan Tuberkulosis secara nasional.