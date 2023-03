Holiday Inn Express Jakarta International Expo Hadirkan Serangkaian Promo Ramadan

MENYAMBUT bulan suci Ramadan yang akan segera tiba di bulan Maret 2023, Holiday Inn Express Jakarta International Expo kembali menghadirkan promo buka puasa yang menjadi program Holiday Inn Express Jakarta International Expo yang bertemakan “Ramadan Sensation” yang berlaku di sepanjang bulan Ramadan.

Di bulan suci Ramadan kali ini, Holiday Inn Express Jakarta International Expo menawarkan serangkaian promo paket Ramadan, mulai dari paket kamar hingga promo Berbuka Puasa yang menghadirkan hidangan khas Nusantara, Western hingga Timur Tengah sebagai andalannya.

Mengusung tema Ramadan Sensation, Holiday Inn Express Jakarta International Expo menjadi pilihan yang tepat untuk keperluan bisnis dan liburan keluarga di Jakarta.

Tak hanya itu, promo ini dihadirkan untuk menambah kesan kekeluargaan dan kebahagiaan selama bulan Ramadan. Berbagai penawaran telah disiapkan bagi para tamu mulai dari penawaran paket menginap hingga kelezatan hidangan berbuka dan manisnya Ta’jil dapat di nikmati selama bulan Ramadan bersama Holiday Inn Express Jakarta International Expo.

Bagi para tamu yang ingin menikmati momen Ramadan di Jakarta, Holiday Inn Express Jakarta International Expo memanjakan tamunya dengan memberikan paket menginap seharga IDR 550.000,-net/night/room untuk Standar Room termasuk sahur atau sarapan pagi serta Takjil untuk dua orang.

Selain itu, Holiday Inn Express Jakarta International Expo juga memberikan poin tambahan bagi anggota IHG Rewards.

Adapun paket lainnya yang ditawarkan di promo Ramadan Sensation kali ini ialah promo Berbuka Puasa Buffet All You Can Eat di Great Room - Restaurant dengan harga IDR.149.999,- Nett/pax. Selain itu juga ada promo Early Bird untuk Paket Berbuka Puasa.

Promo Early Bird berlaku untuk pemesanan tujuh hari sebelumnya dan akan mendapatkan diskon / potongan harga paket berbuka puasa menjadi IDR.124.999,- Nett/pax selama masa Ramadan. Pada promo kali ini, para tamu akan dimanjakan oleh kenikmatan hidangan khas Indonesia, Western hingga Timur Tengah serta Asia yang sudah termasuk (Appetizer, Ta’jil Corner, Food Stall, Maincourse, and Dessert) dan dapat dinikmati mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.

“Promo Ramadan Sensation ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan para tamu yang ingin berlibur di Jakarta ataupun yang ingin menghadiri event/pameran yang berada di Jakarta International Expo karena Holiday Inn Express Jakarta International Expo merupakan satu-satunya hotel yang berada didalam kawasan JIEXPO atau hanya sekedar Berbuka Puasa Bersama dengan orang tercinta,” ujar Devi Primayana selaku Assistant Marcom Manager Holiday Inn Express Jakarta International Expo.

Promo Ramadan Sensation ini berlaku selama bulan Ramadan mulai dari tanggal 23 Maret 2023 hingga 21 April 2023 serta untuk promo paket kamar berlaku dari tanggal 23 Maret 2023 hingga 30 April 2023. Untuk pemesanan bisa menghubungi nomor telepon 021 2809 6000 atau WhatsApp di nomor telepon +62 896-5439-5210. (RO/S-4)