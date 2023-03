Komplit! Ramadhan Festival Hadir di Holiday Inn Jakarta Kemayoran

LEBIH kurang 2 tahun, masyarakat Indonesia harus melaksanakan ibadah di bulan suci dengan keterbatasan. Di tahun 2023 ini, PPKM telah ditiadakan sehingga dapat membuat Ramadhan kali ini lebih berkesan.

Nah, karena bulan suci kian dekat, saatnya mulai mencari tempat yang tepat untuk berbuka puasa. Mengusung tema “Ramadhan Festival” dengan konsep makan sepuasnya, mari mengintip perayaan Iftar di Holiday Inn Jakarta Kemayoran.

Saat sampai di area lobby, tamu akan disambut dengan suasana Ramadhan nan teduh, perpaduan warna biru dan emas yang menenangkan hati. Selanjutnya, pengunjung akan diarahkan ke area foyer di lantai 2.

Areanya luas sehingga akan sangat nyaman saat membawa kerabat dengan jumlah banyak. Sebagai makanan pembuka, tersedia aneka takjil, jajanan pasar, asinan, bubur manis dan aneka pudding lezat berjajar indah.

Kemudian makanan utama yang dihadirkan juga beragam, terdiri dari menu Western, Middle East, Japanese dan Chinese Cuisine.

Cita rasa autentik disesuaikan dengan lidah lokal tentu saja memberikan pengalaman jelajah rasa yang tidak terlupakan.

Bagi pecinta hidangan Nusantara, menu dari berbagai daerah Indonesia seperti Sumatra, Jawa, Sulawesi, Bali dan Lombok akan silih berganti sambut momen berbuka nantinya.

Berlanjut ke menu hidangan penutup. Menariknya kali ini, tim Holiday Inn Jakarta Kemayoran menyediakan Coconut Corner yang mana menyediakan kelapa muda utuh untuk pengunjung.

Hal ini bisa menjadi pilihan tepat untuk memulihkan kondisi tubuh setelah seharian berpuasa. Tersedia pula beragam minuman menyegarkan lainnya seperti jus, teh dan kopi tarik serta Ice Cream Corner berjajar manis.

Executive Chef – Nur Deslianto menjelaskan bahwa paket berbuka puasa dengan keanekaragaman pilihan ini tersedia lengkap dan meriah mulai tanggal 23 Maret 2023 hingga 19 April 2023.

Paket ini ditawarkan hanya seharga Rp 288.000 net/orang belum lagi berlaku early bird berupa Buy 5 Get 6 untuk reservasi sebelum tanggal 12 Maret 2023 sehingga buffet berbuka puasa all you can eat ini menjadi hanya Rp 240.000 net/orang.

Hotel mempersilahkan anak usia 5 tahun kebawah untuk makan bersama orang tua tanpa dipungut biaya, sementara anak usia 6 tahun keatas dikenakan harga normal, tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tersedia pula potongan harga 10% untuk pengguna kartu kredit rekanan hotel.

Untuk anda yang ingin bermalam di hotel kami pada bulan Ramadhan, nikmati penawaran spesial dari Holiday Inn Jakarta Kemayoran selama bulan penuh berkah ini hanya seharga Rp 1.488.000 net/kamar/malam sudah termasuk sahur dan buffet buka puasa untuk 2 orang.

Pengunjung dapat menghubungi tim reservasi via Whatsapp +62812 9988 9580 atau dengan mengunjungi Instagram @holidayinnjakartakemayoran. (RO/OL-09)