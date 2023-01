14 Prodi Pascasarjana UNJ Masuk Daftar Tujuan Beasiswa LPDP 2023

DI tahun ini, Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kembali menerima mahasiswa baru untuk jenjang pendidikan magister (S2) dan doktoral (S3). Sebagai salah satu kampus unggulan, 14 program studi (prodi) Pascasarjana di UNJ bisa ditempuh dengan memanfaatkan jalur beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Pascasarjana UNJ Dedi Purwana mengatakan, atas capaian kualitas yang telah diraih Pascasarjana UNJ saat ini mendapat apresiasi dari LPDP. Lantas sebanyak 14 prodi pun masuk dalam daftar tujuan beasiswa dalam negeri untuk beasiswa reguler dan parsial pada 2023.

"Bagi masyarakat yang ingin melanjutkan studi di Pascasarjana UNJ dapat juga memanfaatkan program beasiswa dari LPDP," ujar Dedi dalam keterangannya, Jumat (27/1).

Ke-14 prodi yang masuk dalam daftar tujuan beasiswa dalam negeri LPDP tersebut, yakni Jenjang Magister (S2) yang terdiri dari Prodi Bimbingan Konseling, Prodi Manajemen, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Dasar, Prodi Pendidikan Jasmani, Prodi Pendidikan Lingkungan dan Prodi Pendidikan Sejarah.

Lalu untuk jenjang Doktoral (S3), terdiri dari Prodi Ilmu Pendidikan Bahasa yang saat ini berganti nama menjadi Prodi Linguistik Terapan, Prodi Linguistik Terapan, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Prodi Pendidikan Dasar, Prodi Pendidikan Jasmani dan Prodi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

Prodi Pascasarjana UNJ telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Indonesia atau BAN-PT. Selain itu 17 prodi juga sudah terakreditasi internasional dari Lembaga Akreditasi Internasional AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programmes).

"Kami berkomitmen membangun atmosfir akademik berstandar internasional dalam upaya memposisikan diri menjadi pascasarjana yang diperhitungkan di Kawasan Asia dan menjadi kebanggaan bagi mahasiswa dan para alumni," imbuh Dedi.

Sementara itu, Rektor UNJ Komarudin mengungkapkan, pihaknya turut bangga atas prestasi dan reputasi yang terus dicapai oleh Pascasarjana UNJ. Sejak tahun 2019 hingga 2023 ini, Pascasarjana UNJ terus meningkat kualitasnya, baik dari sisi tata kelola, dosen, atmosfer akademik, dan terutama pelayanan kepada mahasiswa.

"Ini bisa dilihat dari raihan akreditasi internasional AQAS pada beberapa Prodi di Pascasarjana UNJ. Dengan masuknya 14 Prodi Pascasarjana UNJ pada daftar tujuan beasiswa LPDP tahun 2023, ini juga menunjukan keunggulan Pascasarjana UNJ," ucapnya.

"Semoga Pascasarjana UNJ dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas, sehingga dapat mencapai visi-misi UNJ menjadi kampus yang bereputasi di kawasan Asia," imbuh Komarudin.

Adapun, di semester gasal Pascasarjana UNJ membagi 2 gelombang pendaftaran yang dibuka pada 9 Januari 2023-18 Maret 2023 dan 27 Maret 2023-3 Juni 2023. Sedangkan untuk semester genap juga dibuka 2 gelombang pendaftaran, yakni tanggal 1 Agustus 2023-23 September 2023 dan 20 Oktober 2023-11 November 2023.

Untuk biaya pendaftaran calon mahasiswa jenjang magister (S2) sebesar Rp750.000, sedangkan untuk jenjang doktoral (S3) sebesar Rp1.000.000.

Sistem perkuliahan yang diterapkan menggunakan Kurikulum Outcome-Based Education (OBE), dan metode belajar Project Based Learning dan Case Based Learning.

Selain itu juga dalam rangka mewujudkan visi misi UNJ menjadi kampus bereputasi di kawasan Asia, Pascasarjana UNJ juga menerapkan pelbagai program internasional dalam rangka meningkatkan kualitas akademik bagi sivitasnya. (RO/OL-7)