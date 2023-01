Rekomendasi Film di Disney+ Hotstar, Cocok untuk Libur Akhir Tahun 2022

AKHIR 2022 semakin dekat yang artinya libur panjang juga segera datang. Salah satu cara untuk menghabiskan libur akhir tahun kamu adalah dengan menonton berbagai konten yang ada dalam layanan streaming sehingga kamu tak perlu keluar rumah. Salah satu layanan yang menghadirkan berbagai konten menarik untuk menutup tahun ini adalah Disney+ Hotstar.

Penasaran apa saja rekomendasi serial dan film Disney+ Hotstar sepanjang Desember 2022? Langsung saja kamu simak deretannya berikut ini!

Rekomendasi Film Disney+ Hotstar :

1. Loki

Jika kamu mengikuti film-film Avenger atau Thor, maka Loki tentu menjadi karakter yang tidak asing lagi. Masih diperankan oleh Tom Hiddleston, serial Loki akan bercerita tentang bagaimana Loki membantu Time Variance Authority (TVA) dalam menangkap kriminal-kriminal dalam waktu yang berbeda-beda.

Nah, Loki yang muncul bukanlah karakter yang mengorbankan diri demi Thor di film Avengers: Infinity War (2018). Namun, Loki yang ditampilkan berasal dari film The Avengers (2021) di mana ia menjadi pembuka bingkai bagaimana Loki bertemu Avengers di seri Avengers: Endgame.

2. Cruella



Film yang satu ini menjadi film yang paling ditunggu-tunggu oleh para pencinta Disney. Cruella sendiri pada dasarnya berangkat dari novel berjudul The Hundred and One Dalmatians karya Dodie Smith yang diperankan oleh Emma Watson.

Berlatar belakang London tahun 1970-an, Cruella hidup sebagai merupakan perempuan kreatif nan cerdas yang menyukai keonaran. Menariknya, di sepanjang film kamu akan disuguhkan dengan penampilan Cruella yang fashionable, sehingga akan sangat sayang jika kamu melewatkan rekomendasi film Disney+ Hotstar terbaru ini.

3. Moon Knight

Serial yang merupakan bagian dari Marvel Cinematic Universe ini menjadi salah satu serial yang paling ditunggu pada tahun 2022 ini. Diangkat dari komik dengan judul yang sama, Moon Knight bercerita tentang seorang laki laki bernama Steve Grant yang bekerja sebagai karyawan di toko souvenir. Grant diketahui mengidap penyakit dissociative identity disorder yang membuatnya memiliki kepribadian lain dari dirinya.

Dalam situasi tertentu ia berubah menjadi seorang tentara bayaran bernama Marc Spector. Saat menjadi Spector inilah Grant harus berhadapan dengan musuh-musuh yang berbahaya sambil beradaptasi dengan identitas ganda yang dimilikinya ini.

4. Obi-Wan Kenobi



Setelah sukses dengan The Mandalorian dan The Book of Boba Fett, Disney kembali menggarap sebuah cerita yang diambil dari Star Wars Universe. Kali ini mereka mengembangkan cerita tentang karakter Obi-Wan Kenobi yang muncul pada film trilogi kedua Star Wars.

Dari segi cerita, serial ini mengambil latar waktu antara film Revenge of the Sith dan A New Hope yang memungkinkan terjadinya pertarungan ulang antara Obi Wan-Kenobi dan Anakin Skywalker. Dengan latar waktu ini, Disney kembali mengajak Ewan McGregor sebagai Obi-Wan Kenobi dan Hayden Christensen sebagai Darth Vader.

5. Gordon Ramsay: Uncharted



Jika platform streaming lain memiliki konten dokumenter yang cocok untuk ditonton sambil makan, Disney+ punya dokumenter ini untuk bersaing dengan yang lainnya. Gordon Ramsay berkeliing dunia mulai dari Alaska, Amerika Latin, sampai Indonesia untuk melihat kultur setempat dari segi cita rasa makanan lokalnya.

Secara konsep, acara ini mungkin mirip dengan yang dibintangi oleh Anthony Bourdain. Namun, dalam acara ini Ramsay mencoba menampilkan dirinya sebagai turis yang selalu penasaran dengan nilai-nilai lokal dari negara yang dikunjungi dan mencoba untuk melakukan mix and match dengan ilmu kuliner yang ia miliki. Dalam episode Indonesia, Ramsay sempat mencoba makanan durian lho, ingin tahu apa responnya? Tonton saja dokumenter ini hanya di Disney+.

6. Snowdrop (2021)

Rekomendasi film Disney Hotstar terpopuler yang pertama ada “Snowdrop”. Drama Korea yang tayang dalam 16 episode ini dibintangi oleh Jisoo BLACKPINK dan Jung Hae In.

Mulai tayang di pertengahan Desember 2021 dan berakhir di akhir Januari 2022, “Snowdrop” menjadi salah satu drama Korea dengan rating tertinggi.

Meski sudah lama selesai, namun kamu masih bisa menonton ulang kisah cinta Im Soo Ho dan Yeong Ro di Disney+ Hotstar, lho.

Di drama film Disney+ Hotstar ini, Jisoo BLACKPINK berperan sebagai Yeong Ro, sementara Jung Hae Im memerankan Im Soo Ho.

Dimana Im Soo Ho adalah seorang mahasiswa senior yang ternyata menjadi mata-mata dari pemerintah Korea Utara.

Suatu ketika, Im Soo Ho yang terluka menyelinap masuk ke dalam asrama wanita Hosu dan bersembunyi di sana.

Yeong Ro yang sebelumnya memang sudah mengenal Soo Ho dalam kencan buta pun memberikan pertolongannya dengan menyembunyikannya di loteng asrama.

Dalam persembunyian tersebut, perasaan keduanya pun semakin dekat. Sayangnya, keberadaan Soo Ho yang bersembunyi di dalam asrama tersebut mulai terbongkar.

Penasaran dengan nasib percintaan kedua sejoli yang baru saja semakin dekat tersebut? Jika penasaran, jangan lewatkan buat streaming drama film di Disney+ Hotstar, ya!

7. Murder On The Orient Express (2017)

Suka dengan film yang bergenre misteri kriminal yang menantang dan bikin gregetan kalau nonton?

Rekomendasi film Disney Hotstar yang satu ini cocok banget buat menemani kamu di waktu senggang.

Film Disney+ Hotstar karya sutradara Kenneth Branagh ini merupakan adaptasi dari novel populer karya Agatha Christie dengan tajuk serupa.

Selain dibintangi oleh sutradaranya sendiri yang memerankan karakter Hercule Poirot, film ini juga memasang bintang kenamaan lainnya. Seperti Judi Dench, Johnny Depp, Daisy Ridley dan yang lainnya.

Dikisahkan, Hercule Poirot tengah bepergian dengan menggunakan kereta Orient Express. Namun, perjalanan harus berhenti mendadak karena longsor.

Tanpa diduga, di kereta yang Poirot naiki terjadi sebuah peristiwa pembunuhan dan yang menjadi korbannya adalah salah seorang penumpang di kereta Orient Express.

Tertarik buat nonton aksi menegangkan dalam Hercule Poirot dalam mengungkap misteri pembunuhan yang rumit tersebut?

Kamu bisa nonton selengkapnya film di Disney+ Hotstar dengan sekali klik.

8. Hawkeye (2021)

Mau rekomendasi film di Disney+ Hotstar yang lebih fresh dengan cerita seru yang tak kalah menarik?

“Hawkeye” bisa jadi rekomendasi film Disney Hotstar pilihan buat ditonton bareng keluarga di rumah.

Serial film di Disney+ Hotstar yang berjumlah 6 episode ini mengisahkan tentang kehidupan Hawkeye yang diperankan Clint Barton selepas peristiwa besar di “Avengers: End Game”.

Setelah semua peristiwa besar tersebut, Clint Barton berniat untuk santai bersama keluarganya di malam Natal. Sayangnya, dirinya justru dikejutkan dengan kemunculan tiba-tiba sosok Ronin.

Sosok tersebut sebenarnya merupakan sisi lain dari Hawkeye yang bengis dan jahat yang pernah digambarkan di sekuel “Avengers: End Game”.

Karena penasaran, Hawkeye pun pergi untuk mencari tahu siapakah sosok sesungguhnya di balik Ronin tersebut.

Hingga akhirnya, dirinya justru terseret ke sebuah masalah baru yang lebih rumit.

Serial film Disney+ Hotstar yang satu ini dijamin bakal mengobati kerinduan kamu dengan film-film epik karya Marvel. Jadi, pastikan jangan sampai terlewat, ya!

9. KKN di Desa Penari (2022)

Jika kamu termasuk penggemar film horor, maka rekomendasi film horor yang satu ini wajib masuk watchlist kamu!

Film karya Awi Suryadi yang rilis di bulan April 2022 ini menuai kesuksesan yang cukup fantastis dan menjadikan sebagai salah satu film Indonesia bergenre horor terlaris sepanjang masa.

Dibintangi oleh Aghniny Haque, Adinda Thomas, Sarah Aulia, Tissa Biani dan Achmad Megantara serta masih banyak lagi.

Ceritanya berpusat pada sekelompok mahasiswa yang berencana melakukan KKN atau kuliah kerja nyata di sebuah desa terpencil yang dikenal dengan sebutan Desa Penari.

Nur, Widya, Bima, Ayu, Anton dan juga Wahyu sama sekali tak menyangka jika aktivitas KKN yang mereka lakukan di desa Penari akan berubah mencekam dan berujung petaka.

Ternyata desa yang mereka datangi menyimpan banyak rahasia mistis yang begitu kental dan menyebabkan kegiatan KKN tak akan pernah bisa selesai.

Semua kengerian itu dimulai ketika Ayu dan Bima kepergok melakukan hal tak senonoh di sebuah sendang keramat di desa.

Dimana seluruh bukan hanya Ayu dan Bima yang diganggu tetapi semua anggota mahasiswa KKN tersebut harus menghadapi petaka yang tak pernah terbayangkan.

10. Encanto (2021)

Rekomendasi film Disney+ Hotstar yang selanjutnya ini cocok banget buat ditonton bareng keluarga di rumah.

Film keluarga dengan tema musikal ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang tinggal di sebuah pondok ajaib dan dikaruniai kekuatan yang ajaib, Keluarga Madrigal.

Dimana keturunan dari keluarga Madrigal mampu melakukan hal-hal di luar nalar. Seperti mengatur cuaca, menyembuhkan orang, hingga membaca masa depan.

Namun, dari semua keturunan Madrigal hanya Mirabel saja yang tak mendapatkan kekuatan tersebut.

Suatu ketika, sesuatu hal buruk menimpa keluarga Madrigal hingga semua kekuatan yang mereka miliki hilang tak bersisa.

Dengan kemampuan yang ada, Mirabel berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan lagi keajaiban yang dimiliki keluarganya meski semua itu sangat berat.

Salah satu film nominasi Oscar di tahun 2022 ini recomended banget buat ditonton bareng keluarga.

Karena ada banyak nasehat dan pesan moral positif yang dapat diajarkan kepada anak-anak.

11. Cinderella

Judul film yang satu ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga penikmat cerita klasik. Hadir dalam versi live action, film Cinderella juga bisa kamu jadikan pilihan untuk menemani waktu senggang bersama Disney+ Hotstar. Meskipun memiliki alur cerita yang sedikit berbeda dengan versi animasinya, ketulusan hati sang Cinderella yang diperankan Lily James tetap mampu memikat hati para penontonnya.

12. Frozen

Rekomendasi film Disney+ Hotstar berikutnya adalah Frozen dan Frozen II. Tidak hanya menjadi kesukaan anak-anak, banyak orang dewasa yang juga menyukai film yang bercerita tentang mimpi dan keberanian ini. Karakter kakak beradik Elsa dan Anna dan juga hingga lagu-lagu yang mengisi daftar soundtrack di Frozen ini benar-benar sangat fenomenal!

13. Pirates of The Caribbean



Siapa sih yang tidak kenal dengan karakter unik dan nyeleneh JAck Sparrow dalam film Pirates of The Caribbean? Kini, film yang diperankan oleh Johnny Depp ini bisa kamu nikmati lagi lewat aplikasi Disney+ Hotstar!

Film Pirates of The Caribbean: The Curse of The Black Pearl (2003), Pirates of The Caribbean: Dead Man’s Chest (2006), hingga seri yang terakhir Pirates of The Caribbean: Salazar’s Revenge (2017) bisa kamu nikmati secara leluasa lewat aplikasi Disney+ Hotstar Telkomsel.

14. Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2



Bagi para pecinta film horor, rekomendasi film Disney+ Hotstar berikut ini spesial untuk kamu! Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 yang dibuat oleh Timo Tjahjanto ini bisa dibilang lebih 'liar' dibandingkan dengan versi pertamanya. Nuansa mencekam yang berhasil tercipta ini dijamin sukses bikin kamu senam jantung!

15. Aladdin



Terakhir, rekomendasi film Disney+ Hotstar yang tidak boleh dilewatkan adalah Aladdin. Versi live action ini diperankan oleh Naomi Scott, Mena Massoud dan Will Smith. Bahkan, film ini sempat merajai box office dan mengalahkan film Solo: A Star Wars Story ketika peluncurannya, lho. Kini, kamu bisa menikmati film yang berhasil memboyong banyak penghargaan bergengsi ini lewat aplikasi Disney+ Hotstar!

16. We Bought a Zoo

Kalau kamu butuh film yang menghangatkan dan cocok untuk ditonton saat ingin melepas lelah, coba deh nonton film ini. Film yang dibintangi oleh Matt Damon dan Scarlett Johansson ini bercerita tentang seorang ayah yang memutuskan untuk membeli sebuah kebun binatang yang tidak terurus dan mencoba untuk menghidupkannya kembali.

Keputusannya ini terbilang nekat karena ia sama sekali tidak tahu bagaimana mengurus sebuah kebun binatang dengan koleksi hewan-hewan di dalamnya. Tentunya ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya dan keluarganya. Apakah mereka sanggup untuk mengoperasikan kebun binatang ini? Coba saja kamu tonton sendiri drama yang sangat lovely ini.

17. Ford v Ferrari

Dari judulnya saja mungkin kamu sudah bisa menebak ini film tentang apa. Ford dan Ferrari merupakan dua pabrikan mobil yang sangat populer dari dulu sampai sekarang. Tak hanya soal siapa yang paling laku di pasaran, kedua merek ini pun bersaing di olahraga balap bergengsi Le Mans.

Film yang dibintangi oleh Matt Damon dan Christian Bale ini mengangkat kisah tentang bagaimana seorang desainer otomotif dan seorang pebalap mencoba untuk mengalahkan dominasi Ferrari pada ajang balapan 1966 Le Mans dengan mobil Ford GT40.

18. Sneakerella



Film apa ini? Cinderella yang pakai sneakers? Hhmm bisa jadi. Disney mengambil pendekatan yang cukup unik saat mengadaptasi cerita Cinderella menjadi film yang dirilis pada tahun 2021 ini.

Sneakerella bercerita tentang seorang desainer sepatu dari New York yang merancang sepatu kaca ajaibnya untuk menarik hati seorang wanita impiannya yang merupakan anak dari seorang raja sneakers di New York. Film ini dibintangi oleh Chosen Jacobs, Lexi Underwood, Devyn Nekoda dan John Salley.

19. Nomadland



Film yang dirilis pada tahun 2020 ini mungkin menjadi salah satu film terbaik yang ada di platform Disney+. Tak tanggung-tanggung, Nomadland berhasil membawa pulang penghargaan Best Picture, Best Director, dan Best Actress pada perhelatan 93rd Academy Awards.

Dibintangi oleh Frances McDormand, film ini berkisah tentang seorang perempuan yang memutuskan untuk pergi berkelan dengan mobil van-nya setelah suaminya meninggal. Ia kemudian banyak bertemu dengan sesama pengembara dan belajar banyak hal, mulai dari cara bertahan hidup sampai hal-hal sentimentil yang menempa kepribadiannya.

20. Lightyear

Yes, film ini merupakan versi spin-off dari cerita film franchise Toy Story yang legendaris itu. Dari judulnya saja mungkin ada juga sudah bisa menebak bahwa tokoh sentral dari film ini adalah Buzz Lightyear. Alih-alih bercerita tentang mainan, film ini sebenarnya lebih mengarah ke film keluarga dengan latar masa depan dan bercerita tentang bagaimana awal mula Buzz Lightyear menjadi seorang space ranger.

Lightyear dibintangi oleh Chris Evans (sebagai pengisi suara Buzz) dan disutradari oleh Angus MacLane (Finding Dory). Selain mereka, nama-nama seperti James Brolin, Taika Waititi, Keke Palmer juga turut ambill bagian dari film yang rencananya akan dirilis di bioskop terlebih dahulu baru diputar di platform Disney+.

