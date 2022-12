Erick Thohir Dukung Peningkatan Peran Perempuan di Kementerian BUMN

MENTERI BUMN Erick Thohir terus mendorong peran perempuan di Kementerian BUMN. Ia percaya peran pemimpin perempuan di BUMN memberikan kontribusi penting terhadap transformasi yang terus dilakukan.

"Sejak awal saya percaya, perbaikan dan transformasi BUMN yang terus berlangsung dengan dukungan pekerja perempuan, tidak kalah pentingnya ketika kepemimpinan perempuan, wanita, kesempatan untuk bekerja ini kita setarakan," terang Erick Thohir lewat keterangan yang diterima, Jumat (23/13).

Kerja nyata Erick Thohir diwujudkan melalui memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menunjukkan karya dan talentanya dalam lingkungan yang nyaman dan kondusif, termasuk menjadi pemimpin di BUMN. Sebelumnya, Srikandi BUMN meluncurkan Program Respectful Workplace (RWP) guna mendorong lingkungan kerja yang aman, saling menghargai, menghormati serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan, khususnya terhadap perempuan.

Tidak berhenti di situ, berkolaborasi dengan Asian Development Bank melaksanakan Asian Women Leaders Programs untuk mempersiapkan talent perempuan BUMN menduduki posisi women leader. Pada 2021, keterwakilan perempuan di jajaran direksi BUMN mencapai angka lebih dari 15 persen yang mana akan terus ditingkatkan sampai 25 persen pada 2023.

Sementara itu, jumlah direksi muda BUMN di bawah 42 tahun pun telah mencapai angka 9 persen. Angka ini akan terus dijaga dan ditingkatkan sampai 10 persen di 2023.

“Apa yang dilakukan hari ini, program DAYA, mudah-mudahan menjadi loncatan bagaimana kita bisa mempercepat intervensi BOD-2, BOD-3, kita dorong ke BOD-1 sehingga bisa ada leadership perempuan,” jelas eks Presiden Inter Milan itu.

Program Srikandi BUMN Berkarya dan Bertalenta atau DAYA menjadi salah satu program berkelanjutan yang diusung untuk mempersiapkan pemimpin perempuan di BUMN.

DAYA mencakup tiga program untuk mengembangkan kompetensi dan kepemimpinan bagi perempuan sekaligus menegaskan komitmen perempuan untuk terus berkontribusi aktif.

Hal itu akan memberikan dampak nyata kepada perusahaan dan masyarakat, yakni Srikandi BUMN Talent Development, Duta Srikandi BUMN, dan Srikandi BUMN Goes to Campus. Srikandi BUMN Talent Development merupakan program bagi talenta-talenta perempuan terpilih di perushaan plat merah untuk dilatih dan dipersiapkan menjadi pemimpin di masa mendatang. Duta Srikandi BUMN yaitu kegiatan pemilihan duta untuk program Srikandi, yang akan mengemban tugas selama setahun.

Duta Srikandi BUMN ini diharapkan mampu mengamplifikasi kemajuan BUMN, termasuk dalam mendorong kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan. Sedangkan Srikandi BUMN Goes to Campus adalah program yang menekankan engagement dengan kalangan kampus dan campaign tentang peran dan kemajuan BUMN. Program ini bertujuan untuk memotivasi mahasiswi agar dapat berkarir, berperan, dan berkreativitas melalui BUMN.

Riset World Economic Forum mencatat, dari 156 negara, Indonesia menempati ranking 101 soal isu kesetaraan gender. Dengan dasar itu Kementerian BUMN terus mendorong isu kesetaraan gender harus jadi program prioritas.

Kepemimpinan perempuan di BUMN yang ditargetkan mencapai 25 persen diharapkan bisa mendorong perbaikan ekosistem transformasi soal kesetaraan gender. (Ant/OL-8)