Rayakan HUT ke-15, Cold Stone Creamery Hadirkan Family Pack Ice Cream

DESEMBER ini menandai hari jadi Cold Stone Creamery yang ke-15 di Indonesia, dan untuk merayakannya, untuk pertama kalinya Cold Stone menyajikan es krim klasik dengan rasa yang segar dengan kemasan Family Pack Ice Cream di gerai swalayan terpilih.

"Setelah 15 tahun Cold Stone Creamery telah berkembang hingga memiliki 16 gerai di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung dan Bali serta akan terus bertambah di tahun mendatang dengan lokasi baru, variasi menu dan ekspansi ke bisnis wholesale melalui distribusi HOREKA dan Swalayan,” ujar Vasilis John Vasiliou, Pemimpin Growth Brands di bawah naungan PT Map Boga Adiperkasa Tbk.

Cold Stone Creamery memelopori personalisasi es krim, menciptakan kreasi es krim unik di atas batu granit beku adalah proses yang jadi ciri khasnya. Nama Cold Stone berasal dari lempengan granit dingin yang digunakan anggota staf untuk mencampur topping ke dalam es krim.

Sesuai dengan moto Cold Stone Creamery, “The Way You Want It”. Konsumen dapat menikmati es krim jenis apapun yang mereka suka, baik dicampur maupun disajikan polos, oleh karena itu Cold Stone Creamery memperkenalkan Family Pack Ice Cream, di mana pelanggan dapat menikmati dan membuat kreasi es krim favoritnya dari manapun.

“Karena sebelumnya Cold Stone Creamery hanya tersedia di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung dan Bali kini kami memperluas jalur distribusi dengan memperkenalkan Family Pack Ice Cream ke sejumlah gerai swalayan di Jakarta serta beberapa kota besar lainnya di Indonesia, seperti Surabaya dan Bali,” ungkap Dini Alamanda Arizully, Brand Manager Cold Stone Creamery.

Dini menambahkan, musim liburan akan segera tiba, yang biasanya merupakan waktu bagi rekan dan keluarga untuk berkumpul.

"Bersamaan dengan peluncuran Family Pack Ice Cream, untuk merayakan liburan tahun ini, Cold Stone Creamery secara khusus menawarkan beberapa pilihan dan produk tematik yang dapat dijadikan hadiah berkesan akhir tahun untuk orang-orang tersayang," ujarnya.

Pilihan dan produk tematik itu diantaranya, Cold Stone Family Pack 1 Liter yang menawarkan 6 pilihan rasa & Ice Cream Cake Box dan dijual di toko swalayan di Jakarta, Surabaya & Malang seperti Foodhall, Ranch Market, Grand lucky dan Pepito Bali. Selain itu ada juga Cold Stone Mochi Ice Cream dengan 6 rasa yang berbeda.

Di sisi lain, ada juga Ice Cream Cake in a Box To Go ‘Cookie Delight’ dan Holiday Specials Creation yang tersedia dalam 3 pilihan rasa.

Tersedia juga Novelties Ice Cream Cake Mini Pure Decadence serta Dessert Box Ice Cream, yang dapat dijadikan pilihan hantaran akhir tahun. Di Desember ini, berbagai varian Seasonal Ice Cream juga tersedia seperti Mixed Berry, Eggnog & Gingerbread Chocolate Ice Cream. (RO/OL-7)