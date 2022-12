Glitz & Glam Festivity di The Sultan Hotel & residence Jakarta

THE Sultan Hotel & Residence Jakarta mengajak para tamu untuk merayakan musim liburan yang menghangatkan hati melalui sederet menu lezat, penawaran kamar spesial, dan aktivitas eksklusif untuk keluarga.

Sepanjang bulan perayaan tahun ini, The Sultan Hotel & Residence Jakarta akan dihias dengan ornamen Natal berwarna gold dan rose gold. Pohon Natal setinggi empat meter akan ditempatkan di lobi untuk menambah nuansa liburan.

Hotel itu menawarkan paket liburan spesial dari 19 Desember 2022 hingga 15 Januari 2023 (kecuali 30 Desember 2022-2 Januari 2023). Paket mulai dari Rp1.100.000 nett/kamar/malam di Deluxe Room atau Rp1.980.000 untuk 2 hari berturut-turut. Sedangkan untuk apartemen 2 kamar tarifnya adalah Rp2.800.000 nett/malam dan untuk apartemen 3 kamar tidur adalah Rp3.200.000 nett/malam.

Tim Food & Beverage juga menyiapkan Christmas Hampers bekerja sama dengan Alleira Batik Group. Menjalin kerjasama dengan Alleira Batik Group merupakan suatu kerja sama yang berharga. Alleira Batik Group didirikan pada 2005, diambil dari kata bahasa Inggris “Alluring” yang artinya menarik atau menawan.

Alleira Batik adalah merek batik high fashion dan berkualitas tinggi yang diterima dengan baik, baik lokal maupun internasional. Mereka memiliki batik second line bernama Batik Kammi dan GAIA Indonesian Premium Tea.

Teh Premium GAIA Indonesia juga merupakan merek teh masa kini yang memiliki banyak varian rasa seperti teh pandan, teh hijau, genmaicha, teh oolong, teh hitam, melati dan masih banyak lagi. Kreasi Batik Kammi dapat ditemukan di Metro Puri Indah, Grand Indonesia, Margo City, Gandaria City dan juga platform online mereka Alleiraplaza.com dengan harga yang lebih terjangkau dan lebih ready-to-wear.

The Sultan Hotel & Residence Jakarta menjual hampers ini dalam 2 jenis box, yaitu Sultan Glory Rp700.000 nett/kotak terdiri dari: Kastengel, Choco Chip Cookies, Green Tea Cookies, Ginger Cashew Nut Cookies, Fellinger Royal

Selain itu, ada Sultan Blessing Rp1.200.000 nett/kotak, terdiri dari: Pineapple Tart, Kastengel, Choco Chip Cookies, Green Tea Cookies, Ginger Cashew Nut Cookies, Cranberry Cookies, GAIA Premium Indonesian Tea sekaleng dan Syal Batik KAMMI.

Untuk menambah kemeriahan tersebut, The Sultan Hotel & Residence Jakarta menyelenggarakan acara Upacara Pohon Natal dengan Cisca Becker sebagai MC & Kamasean Matthews sebagai entertainer utama pada Kamis, 1 Desember 2022.

Kamasean Matthews menjadi runner-up Indonesia Idol 2012. Tamu undangan disuguhi minuman klasik mereka di hari Natal yaitu eggnog & mocktail classic ginger untuk menghangatkan malam.

Untuk promo Year End Festive pada 31 Desember 2022-2 Januari 2023, tarif kamar mulai dari Rp2.300.000 nett/kamar/malam termasuk sarapan untuk 2 orang di kamar Deluxe. Paket kamar ini sudah termasuk mini bar dalam kamar gratis, check-in awal & check-out lebih lambat gratis dan diskon 10% untuk semua outlet F&B termasuk layanan kamar juga berhak mengikuti aktivitas anak-anak baik indoor & outdoor termasuk memberi makan kelinci.

Untuk keluarga yang berencana membawa seluruh tim, The Sultan Residence akan sesuai dengan kebutuhan Anda. Apartemen 2 kamar tidur tersedia mulai dari Rp4.300.000 nett/unit/malam sedangkan apartemen 3 kamar tidur tersedia mulai dari Rp5.300.000 nett/unit/malam. Pembayaran penuh harus dilakukan paling lambat 20 Desember 2022 untuk mendapatkan diskon 15%.

Makan Malam Gala saat momen pergantian tahun pada 31 Desember 2022 akan diadakan di Golden Ballroom dengan pertunjukan musik spesial bersama band & DJ. Executive Sous Chef, Eric Kusnadi telah menyiapkan beberapa menu lezat seperti Roasted Turkey, Roasted US Prime Beef, Salmon En Croute, Oven Roasted Duck with Orange Sauce, Kebuli Rice with Lamb Ribs dan juga semua menu favorit Indonesia.

Sedangkan untuk hidangan penutup, tamu dapat menikmati aneka kue dan makanan manis, aneka buah utuh dan buah potong, Bread Butter Pudding dan Crepes Suzette dengan es krim pilihan. Untuk tamu yang ingin mengikuti gala dinner tanpa menginap akan dikenakan biaya Rp750.000 nett/pax dan Rp375.000 nett/pax untuk anak-anak berusia di atas 5 tahun hingga 11 tahun.

Tidak hanya Gala Dinner, akan hadir panggung kecil dengan gaya yang lebih kasual juga akan digelar di Lagoon Lounge diiringi oleh band, pesulap untuk anak-anak, beberapa games & kuis berhadiah untuk para tamu. Untuk info dan pemesanan lebih lanjut, silakan hubungi reservation@sultanjakarta.com atau WhatsApp ke +62 851-7317-9867. (RO/OL-7)