Dua Restoran Avenzel Hotel and Convention Gelar Nobar Piala Dunia 2022

MEMERIAHKAN gelaran turnamen sepak bola terbesar setiap 4 tahun sekali yaitu Piala Dunia 2022, maka dua restoran Avenzel Hotel and Convention, The Zoetrope Sky Lounge dan Crema Coffee and Patisserie, menggelar nonton bareng atau nobar selama 1 bulan penuh, dari 21 November-18 Desember 2022.

“Pertandingan ini sangat ditunggu pastinya bagi pecinta sepak bola. Maka itu Avenzel Hotel and Convention juga telah menyiapkan nobar ini dari jauh-jauh hari, dengan menyiapkan tempat yang strategis untuk nobar,” ucap Handoko, General Manager Avenzel Hotel and Convention Cibubur.



Hotel bintang 4 ini telah mengantongi lisensi hak siar dan menyuguhkan acara yang menarik. Anda dapat menyaksikan secara langsung Piala Dunia 2022 bersama teman ataupun keluarga, dengan suguhan live music, serta dipandu oleh MC Ismi Iskandar dan komentator sepak bola terkenal Bung Towel.

“Suasana nobar di The Zoetrope Sky Lounge sangat spektakuler. Sangat menikmati nobar piala dunia 2022 disini, benar-benar sangat berkelas. Selain bisa melihat pertandingan, bisa menikmati pemandangan kota Cibubur yang indah dari atas Gedung,” sahut Bung Towel.

Selain tempat yang nyaman dan seru, Anda bisa menikmati platter snack package untuk 4 orang hanya Rp500.000,- atau bisa menikmati cemilan lainnya.

Dijamin nobar Anda bersama teman ataupun keluarga di Avenzel Hotel and Convention akan seru dan tidak membosankan.

Karena, selain menyiapkan layar screen yang besar, suasana nobar sangat terasa dan asyik dengan dekorasi menarik yang diberikan dua restoran Avenzel Hotel and Convention. (RO/OL-09)