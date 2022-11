Tokoh-tokoh Filsafat Besar Dunia dan Pemikirannya

NAMA Socrates, Aristoteles dan Phytagoras mungkin kerap kali Anda dengar. Ya, mereka merupakan tokoh filsafat dunia yang mempunyai pemikiran mendalam tentang suatu hal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya. Pun teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi atau falsafah.

Tokoh-tokoh Filsafat Dunia:

1. Marcus Tullius Cicero (106-43 SM)

Menurutnya, filsafat adalah ibu dari semua pengetahuan. Ia juga menulis buku De Natura Deorum. Definisi filsafat menurutnya adalah ars vitae (the art of life) yang berarti pengetahuan kehidupan.

2. Aristoteles (384-322 SM)

Aristoteles memiliki dua macam definisi terhadap prote philosophia yakni sebagai ilmu tentang asas-asas pertama (the science of first principles) dan sebagai suatu ilmu yang menyelidiki peradaan sebagai peradaan dan ciri-ciri yang tergolong pada objek itu berdasarkan sifat alaminya sendiri.

3. Plato (427-347 SM)

Menurut Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran.

4. Socrates (469-399 SM)

Socrates mempunyai konsep filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia (principle of the just and happy life).

5. Pythagoras (572-497 SM)

Berdasarkan tradisi filsafat dari zaman Yunani Kuno, orang pertama yang memperkenalkan istilah philosophia ialah Pythagoras. Pythagoras mendirikan aliran filsafat pythagoreanisme yang mengemukakan sebuah ajaran metafisis bahwa bilangan merupakan intisari dari semua benda maupun dasar pokok dari sifat-sifat benda.

6. Thales (640-546 SM)

Thales dijuluki sebagai bapak filsafat, ia merupakan seorang filsuf yang mendirikan aliran filsafat alam semesta atau kosmos dalam perkataan Yunani. Menurut aliran tersebut, filsafat adalah suatu penelaahan terhadap alam semesta untuk mengetahui asal mulanya unsur-unsur dan kaidah-kaidahnya.

7. Francis Bacon

Ia menyebut filsafat sebagai ibu agung dari ilmu-ilmu (the great mother of the sciences).

8. Thomas Aquinas (1225-1274)

Menurutnya, kebenaran teologis yang diterima oleh kepercayaan melalui wahyu tidak dapat ditentang oleh suatu kebenaran filsafati yang dicapai dengan akal manusia, karena kedua macam kebenaran itu mempunyai suatu sumber yang sama pada Tuhan.

9. Christian von Wolff (1679-1754)

Filsafat merupakan ilmu tentang hal yang mungkin sejauh dapat ada.

10. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

Definisi filsafat menurut Hegel adalah ‘die denkende Betrachtung der Gegenstande’, penyelidikan hal-hal dengan pemikiran dan perenungan.

11. Herbert Spencer (1820-1903)

Filsafat sebagai pengetahuan dari generalitas yang tertinggi derajatnya.

12. Henry Sidgwick (1839-1900)

Filsafat sebagai scienta scientiarum (ilmu tentang ilmu). Filsafat memeriksa pengertian-pengertian khusus, asas-asas pokok, metode khas, dan kesimpulan-kesimpulan utama dari sesuatu ilmu apapun dengan maksud untuk mengkoordinasikan semuanya dengan hal-hal yang serupa dari ilmu-ilmu lainnya.

13. Bertrand Russell (1872-1970)

Menurut Russell, filsafat sebagai suatu kritik terhadap pengetahuan, memeriksa scara kritis asas-asas yang dipakai dalam ilmu dan dalam kehidupan sehari-hari dan mencari suatu ketakselarasan yang dapat terkandung dalam asas-asas itu.

14. Wilhelm Windelband (1848-1915)

Filsafat adalah pengujian terhadap praanggapan seseorang, karena pokok filsafat yang sesungguhnya adalah memeriksa secara mendalam praanggapan-praanggapan pokok dalam ilmu-ilmu khusus dan kehidupan sehari-hari.

15. J.A. Leighton

Filsafat mencari suatu kebulatan dan keselarasan pemahaman yang beralasan tentang sifat alami dan makna dari semua segi pokok kenyataan.

16. Pendukung Aliran Filsafat Realistik John Wild

Filsafat sebagai usaha untuk memahami fakta-fakta paling pokok tentang dunia yang kita diami dan sejauh mungkin menerangkan fakta-fakta itu.

17. Lewis White Beck

Filsafat merupakan suatu usaha yang gigih untuk memikirkan hal-hal sampai tuntas.

18. John Dewey (1858-1952)

Filsafat sebagai suatu sarana untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian antara hal-hal yang lama dengan hal-hal yang baru dalam suatu kebudayaan

19. Alfred North Whitehead (1861-1947)

Menurut Alfred North Whitehead dalam proses and Reality (1929), dalam definisi filsafat spekulatif sebagai usaha menyusun sebuah sistem ide-ide umum yang berpautan, logis, dan perlu yang dalam kerangka system itu setiap unsur dari pengalaman kita dapat tafsirkan. Ia juga merumuskan filsafat sebagai suatu sikap budi rohani terhadap ajaran-ajaran yang diterima begitu saja oleh setiap orang tanpa memahami maknanya yang sesungguhnya.

20. Unamuno Y Jugo (1864-1936)

Filsafat pada dasarnya adalah ilmu bahasa merupakan sesuatu yang memberikan kenyataan kepada manusia dan bukannya sekedar alat perantara dari kenyataan.

21. Raymond F. Piper dan Paul W. Word

Definisi filsafat sebagai suatu penafsiran yang kritis dan tuntas mengenai hal-hal yang nyata dan ideal serta mengenai nasib manusia sebagaimana terlibat di dalamnya.

22. Moritz Schlick (1882-1936)

Filsafat didefinisikan sebagai kegiatan mencari arti (the activity of finding meaning), karena filsafat merupakan suatu aktivitas mental yang menjelaskan gagasan-gagasan dengan melakukan analisis untuk menemukan arti dari semua persoalan dan pemecahannya.

23. Ernest Hocking (1873-1966)

Dalam “what philosophy is and says” menyatakan pertama-tama adalah pemeriksaan terhadap keyakinan-keyakinan yang dengan itu seseorang hidup.

24. John Macmurray

Filsafat sebagai suatu usaha untuk memahami perbedaan antara hal yang nyata dengan yang tak nyata, atau dengan perkataan lain untuk memahami kenyataan.

24. Federigo Enriques

Filsafat sebagai suatu kecenderungan dari budi rohani manusia kearah kesatuan dan keumuman dalam bidang pengetahuan dan bidang tujuan.

Semoga bermanfaat!.(OL-5)