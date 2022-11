Telkomsel Hadirkan Showcase Pemanfaatan 5G di Puncak KTT G20

MEMPERTEGAS dukungan perhelatan Presidensi Indonesia di G20 2022, Telkomsel kembali menggelar showcase 5G pada rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, 13-17 November 2022. Melalui acara ini, Telkomsel menunjukkan komitmen untuk terus berupaya membuka peluang lebih luas bagi Indonesia dalam menunjukkan kapabilitas ekosistem teknologi digitalnya kepada dunia sekaligus meningkatkan daya tarik investasi strategis global bagi Indonesia.

"Telkomsel selalu menjadi yang terdepan dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mengakselerasi kemajuan Indonesia di segala aspek. Transformasi yang kami lakukan dan menjadi yang pertama menghadirkan jaringan 5G di Indonesia merupakan dua momen penting bagi Telkomsel dalam menegaskan komitmen sebagai enabler yang terus membuka peluang pertumbuhan dan kemajuan untuk semua sektor industri," jelas Direktur Planning dan Transformation Telkomsel Wong Soon Nam dalam keterangan yang diterima, Selasa (15/11).

"Kami memandang showcase 5G ini penting untuk dioptimalkan dalam menggambarkan bagaimana kesiapan kapabilitas digital yang dimiliki Indonesia dapat mengakselerasi kemajuan di berbagai sektor, khususnya mengakselerasi transformasi digital yang menyentuh seluruh aspek kehidupan di Tanah Air," imbuhnya.

Telkomsel menghadirkan Showcase 5G di dua area, rangkaian KTT G20 yang berada di Future SME Village Bali Collection dan Media Center BICC The Westin Resort dengan menunjukkan enam use case, yaitu Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) Kawasan Konservasi Hutan Mangrove, Artificial Intelligence (AI) Robot, 5G in the box, Cloud Gaming dan 5G Holographic Communications.

Wong berharap berbagai upaya yang telah dihadirkan Telkomsel dalam mendukung kesuksesan perhelatan G20 di Indonesia, khususnya dalam menunjukkan kapabilitas ekosistem teknologi digital yang dimiliki, dapat membuka peluang investasi dan kolaborasi lebih luas bagi Indonesia seiring dengan meningkatnya kepercayaan negara-negara luar terhadap Indonesia.

"Investasi dan kolaborasi yang tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sebagai upaya mewujudkan Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di kawasan Asia tenggara," pungkas Wong. (RO/OL-15)