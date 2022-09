Daftar Website yang Bisa Perbaiki Foto Blur Tanpa Aplikasi

HASIL foto yang kita ambil terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi dan tak sedap dipandang mata.

Tak hanya itu, foto Anda juga dapat menjadi tidak jernih saat beberapa kali dikirim melalui media sosial maupun dipindahkan dari HP ke komputer.

Tapi, jangan khawatir, kini telah hadir beberapa website yang dapat Anda gunakan untuk memperbaiki foto yang tidak jernih tersebut. Nah berikut website yang bisa memperjelas foto buram (blur) serta langkah-langkahnya:

1. BigJpg.com

a. Kunjungi situs https://bigjpg.com/

b. Klik ‘select images’ dan pilih gambar yang ingin diperjelas

c. Klik tombol ‘start’

d. Pada image type tandai Photo, Upscaling dan pilih 4x atau tergantung seberapa jelas foto ingin diubah

e. Klik ‘ok’ dan tunggu beberapa saat

f. Foto sudah dapat di download dengan mengklik ‘Download’

2. Upscalepics.com

a. Kunjungi situs https://upscalepics.com/

b. Klik ‘Drop an image or click’ dan pilih gambar yang ingin diperjelas

c. Geser ke bawah dan aktifkan toggle ‘increase resolution’

d. Geser kotak ukuran sesuai dengan kebutuhan

e. Klik ‘start processing’ dan tunggu beberapa saat

f. Foto sudah dapat di download dengan mengklik ikon ‘Download’

3. Waifu 2x

a. Kunjungi situs waifu2x.booru.pics

b. Klik ‘choose files’ dan pilih gambar yang ingin diperjelas

c. Klik tombol ‘waifu 2x’

d. Pilih format file yang ingin di download

e. Klik dan tahan gambar pada pratinjau

f. Klik simpan gambar

4. PineTools Sharpen

a. Kunjungi situs https://pinetools.com/sharpen-image

b. Masukan foto yang akan diperbaiki dengan cara menekan tombol Choose file > pilih foto > Open.

c. Pada bagian Options, Atur:

- Size of the convolution mask: 5x5

- Strength: 50

d. Klik tombol ‘Sharpen’ dan tunggu beberapa saat

e. Anda bisa memilih format file dan mengklik ‘Download’ jika telah selesai

5. Imglarger

a. Kunjungi situs https://imglarger.com/

b. Upload foto blur Anda

c. Tentukan seberapa besar foto tersebut di-resize

d. Klik tombol start dan tunggu beberapa saat

e. Klik download jika telah selesai

6. Pixlr.com

a. Kunjungi situs https://pixlr.com/

b. Ubah ukuran foto Anda sesuai kebutuhan

c. Klik ikon Membiasakan serta Filter

d. Klik perinci serta pakai tool Pertajam untuk memperjelas foto.

e. Klik simpan jika telah selesai

7. Letsenhance

a. Anda harus mendaftar terlebih dahulu

b. Upload foto blur Anda

c. Klik ‘start processing’ dan tunggu beberapa saat

d. Klik ‘Download’

