Miss Indonesia 2022 Dipegang oleh Sulawesi Utara

AJANG pemilihan Miss Indonesia sudah memasuki puncak dan mendapatkan hasil siapa wakil yang terpilih sebagai pemenang. Mulanya, 37 finalis dari seluruh provinsi di Indonesia akan diseleksi hingga menjadi 15 besar. Setelah itu kembali diperkecil mejadi 5 besar yang lantas salah satu dari mereka berhak mendapatkan gelar Miss Indonesia.

Usai penampilan 'Dance of Nusantara', diumumkan pemenang fast track dari berbagai bidang yang sekaligus bagian dari 15 finalis terpilih pertama, yakni:

a. Fast Track Talent Show dan Social Media: Sulawesi Utara

b. Fast Track BWAP: Lampung

c. Fast Track Sport: Jawa Barat

d. Fast Track Art Photography: Bali

e. Fast Track Catwalk: Sumatra Utara

f. Fast Track Head to Head: Papua Pegunungan

g. Jawa Tengah

h. Jawa Timur

i. Sulawesi Tenggara

j. Kalimatan Barat

k. Maluku

l. DKI Jakarta

m. NTB

n. Sumatra Barat

o. Riau

Setelah beberapa waktu dan dihadirkan penampilan dari artis-artis ternama Indonesia terpilih lah finalis 5 besar Miss Indonesia 2022. Kelima finalis yang terpilih merupakan Miss dari Provinsi Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Riau, dan Kalimantan Barat.

Kemudian momen yang paling ditunggu penonton pun tiba. Provinsi Riau dipanggil terlebih dahulu dan dianugerahi sebagai Runner Up 4 Miss Indonesia 2022. Lalu diikuti oleh Miss Kalimantan Barat sebagai Runner Up 3 dan Miss Jawa Timur sebagai Runner Up 2.

Sang pembawa acara, Daniel Mananta, menyisakan dua orang yang satu di antaranya merupakan pemenang Miss Indonesia 2022.

“Miss Indonesia 2022 adalah......Miss Sulawesi Utara, selamat kepada Audrey Vanessa,” ujar Daniel.

Kemudian langsung dilanjutkan oleh Robby Purba yang mengungkapkan Runner Up 1 Miss Indonesia 2022 yaitu dari Provinsi Bali, Ida Ayu Laksmi.

Berikut Nama Pemegang Gelar Runner Up 4 Hingga Miss Indonesia 2022:

Pemenang Miss Indonesia 2022 - Provinsi Sulawesi Utara, Audrey Vanessa

Runner Up 1 Miss Indonesia 2022 - Provinsi Bali, Ida Ayu Laksmi

Runner Up 2 Miss Indonesia 2022 - Provinsi Jawa Timur, Alyssandra Winyoto

Runner Up 3 Miss Indonesia 2022 - Provinsi Kalimantan Barat, Angelina Aqila

Runner Up 4 Miss Indonesia 2022 - Provinsi Riau, Naomy Angelica

Selamat kepada para pemenang!.(OL-5)