Bantu Hidupkan Kepercayaan Diri Perempuan

KEPERCAYAAN diri merupakan hal yang penting bagi setiap orang, terutama bagi perempuan. Karena itu sebagai brand makeup di dunia, misi Maybelline New York berusaha membantu setiap perempuan untuk percaya diri, bereksplorasi, dan membuat perubahan.

Terinspirasi dari perempuan yang modern dan kota New York, Maybelline New York x lol menghadirkan produk-produk inovatif dengan teknologi terbaru, rangkaian produk yang lengkap, up-to-date dengan tren, praktis, dan tentunya terjangkau. Tujuannya agar semua perempuan selalu tampil cantik dan percaya diri serta berani bereksperimen dengan berbagai kreasi make up yang unik.

“Maybelline New York dengan bangga menghadirkan Maybelline Sky High Waterproof Mascara. Kini hadir di Indonesia. Maybelline Sky High Waterproof Mascara ini mengandung ekstrak bambu dan fiber yang dapat membantu memanjangkan dan menebalkan bulu mata, sehingga tampak dramatis dan hasilnya bisa bertahan hingga 24 jam. Brushnya juga unik, Sky High Waterproof Mascara merupakan satu-satunya maskara kami yang brushnya fleksibel sehingga lebih mudah menjangkau setiap bulu mata, termasuk di sudut-sudut mata,” ujar Brand General Manager Maybelline, Carla Mangindaan.



Maybelline Sky High Waterproof Mascara bahkan sudah viral sebelum diluncurkan. Saat diluncurkan, produk ini langsung sold out. Di Amerika Serikat, sold out empat kali dan di Prancis terjual habis dalam waktu 24 jam. Maybelline Sky High Waterproof Mascara, kini tersedia di toko resmi Maybelline di Indonesia seperti drug store, toko kosmetik, department store dan juga e-commerce.

“Aplikasi Maybelline Sky High Waterproof Mascara dapat dilakukan dalam tiga langkah mudah, yaitu aplikasikan sikat maskara dimulai dari dasar bulu mata, kemudian sisir bulu mata dengan gerakan zig-zag ke arah atas secara perlahan, lalu ulangi hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Hasilnya benar-benar bagus, sebagus bulu mata palsu. Bagi Anda yang memiliki bulu mata yang pendek, Maybelline Sky High Waterproof Mascara ini dapat membantu Anda untuk mendapatkan bulu mata yang panjang, tebal dan dramatis,” cetus MakeUp Artist Indonesia yang pernah berpartisipasi dalam New York Fashion Week, Ryan Ogilvy. (RO/A-1)