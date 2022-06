Sejarah Tiongkok dengan Malaka Inspirasi Menu Gaya Peranakan

ADA sejarah Tiongkok tentang Dinasti Ming saat mereka mengirim armada ke Malaka dan banyak dari mereka menetap di beberapa bagian Semenanjung Malaka. Daerah ini sekarang menjadi negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Perpaduan kedua budaya tersebut menciptakan konsep unik yang melibatkan peralatan makan, suasana, serta penyajian yang bergaya peranakan.

Itu menjadi inspirasi Djaman Doeloe Resto & Bar meramu kombinasi menu unik terbaru untuk para tamu di Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, pada Jumat (1/6). Menu tersebut terdiri atas hidangan peranakan yang merupakan hasil akulturasi ragam makanan Indonesia dan Tiongkok yang diracik oleh koki ternama di Indonesia.

Hidangan-hidangan baru tersebut termasuk makanan ringan, seperti Salted Egg Spring Roll dan Crispy Combo Platter, Sup Penang Laksa, serta berbagai macam olahan nasi dan mi dan hidangan utama, termasuk Pan Seared Gindara a la Nyonya dan Es Campur Djaman Doeloe. "Tim food and beverage kami yang digawangi oleh Chef Lukman Santoso berusaha meracik bahan dan rempah terbaik dari Indonesia dan Tiongkok untuk menghidangkan ragam masakan peranakan yang otentik. Fokus kami memenuhi permintaan dan harapan pelanggan yang semakin meningkat," jelas Alamsyah Jo, General Manager Complex The Westin Surabaya and Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah.

Selain itu, para tamu dapat menikmati pengalaman bersantap yang unik sambil dilayani oleh pramusaji laki-laki berpakaian Hanfu Chinese Linen dan pramusaji perempuan berpakaian Cheongsam Kebaya. Kombinasi masakan Indonesia dan Tiongkok tersebut juga akan dilengkapi dengan suasana interior khas dengan aksen kayu dan vas biru klasik. Musik dan lagu tradisional Tiongkok juga akan diputar sehingga memberikan tamu pengalaman budaya peranakan secara langsung.

Untuk tamu yang tertarik untuk menikmati kombinasi kelezatan budaya dan cita rasa menu andalan bergaya Peranakan, dapat mengunjungi resto mulai pukul 06.00 hingga 22.00. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi @fourpointssurabayapakuwon di Instagram. (RO/OL-14)