5 Kloter Terakhir dari Madinah Diberangkatkan Menuju Makkah

SEBANYAK lima kloter, pada Senin (27/6) pagi, diberangkatkan dari Madinah menuju Makkah. Lima kloter ini adalah pendorongan terakhir dari Madinah menuju Makkah.

Adapun lima terakhir yang diberangkatkan dari Madinah ke Makkah diantaranya: Kloter 4 Embarkasi Batam (BTH 4), dari Madinah pukul 06.00 Waktu Arab Saudi (WAS), tiba di Makkah pada pukul 12.00 WAS.

Kloter 2 Embarkasi Makassar (UPG 2), dari Madinah pada pukul 06.00 WAS, tiba di Makkah jam 12.00 WAS. Kloter 21 Embarkasi Solo (SOC 21), dari Madinah pada pukul 08.00 WAS, tiba di Makkah pada pukul 14.00 WAS.

Selanjutnya adalah Kloter 21 Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS 21), dari Madinah pada pukul 08.00 WAS, tiba di Makkah jam 14.00 WAS dan Kloter 5 Embarkasi Banjarmasin (BDJ 5), dari Madinah pada pukul 06.00 WAS, tiba di Makkah pada pukul 14.00 WAS.

Hingga kini, total jemaah calon haji reguler yang sudah didorong atau sudah ada di Makkah sebanyak 68.943 jemaah. Diantaranya, terdiri atas 42.402 jemaah dari Madinah dan 26.541 jemaah dari Jeddah.

Adapun total kedatangan jemaah calon haji reguler di Arab Saudi sebanyak 72.092 jemaah. Hal itu akumulasi dari yang mendarat di Bandara AMAA Madinah, untuk gelombang 1 dan gelombang ke II di Jeddah.

Menurut pengakuan dari salah satu ketua Kloter 21 Embakarkasi Jakarta-Bekasi, Muhammad Riyadi (43), asal Bandung, dalam kloternya ada tiga jemaah yang sakit, resiko tinggi ada 30 jemaah. "Ada satu orang jemaah yang ada sedikit terganggu kejiwaannya. Sudah diobati oleh dokter kejiwaan. Saat bicara itu, ngelantur kemana-mana," kata Riyadi.

Sementara itu, menurut Ketua Sektor 2, Suleh Syarif Hidayat, ditemui saat pemberangkatan, seluruh jemaah sudah naik ke Bus. Kelengkapannya sudah tidak ada yang ketinggalan di hotel. "Total ada 410 jemaah untuk di sektor 2 yang didorong hari ini ke Makkah," jelasnya.

Jemaah diberangkatkan pada pukul 08.00 WAS. Rata-rata dalam satu Bus ada 41 jemaah. Soal transportasi sudah siap. "Sebelum meninggalkan hotel, harus dicek kesiapan dari semua jemaH. Hal itu sudah kami lakukan. Di hotel juga demikian," aku Suleh Syarif.

Dari sektor 2 tambah dia, sudah maksimal kesiapannya. "Jangan sampai ada yang ketinggalan. Transportasi, Alhamdulillah, dua jam sebelumnya sudah datang ke hotel. Dan jemaah sudah mengalir masuk bus. Tidak ada barang tercecer. Siap ambil Miqat ke Bir Ali dan menuju Makkah," tutupnya. (OL-6)