Komit pada Keberlanjutan, Melissa Gunakan Plastik Daur Ulang dan Program Recyle

INOVASI dan ikut perkembangan jaman memang menjadi salah satu kunci bagi sebuah produsen untuk bisa bertahan. Hak itulah yang terus dilakukan Melissa, brand footwear & accessory, dari Brasil. Mereka terus berusaha menjaga keotentikannya selama lebih dari 40 tahun melalui kampanye dan koleksi The Real Jelly.

Kampanye itu menggaungkan lagi motto brand 'We made the first Melissa. You made it original'. Kampanye ini memperlihatkan bagaimana sepatu jelly Melissa telah ada dari generasi ke generasi dan saat ini telah menjadi bagian dari budaya anak muda dan masa depan. Sebagai bagian dari kampanye tersebut, Melissa Indonesia membuka Melissa The Real Jelly Concept Pop-Up Store untuk memperlihatkan keotentikan Melissa sebagai the real jelly shoes.

Bukan itu saja, Melissa terus mendisrupsi industri sepatu dengan berbagai teknologi terbaru dan komitmen terhadap keberlanjutan melalui penggunaan plastik daur ulang dan program recyle. Melissa merupakan bagian dari Grendene Group, yaitu produser sepatu jelly pertama di Brasil yang memproduksi sepatu plastik yang kuat dan dapat digunakan berulang sehingga membantu mengurangi limbah industri. Seluruh produk Melissa terbuat dari Melfex® yaitu bahan yang 100% dapat didaur ulang dan vegan serta memiliki 30% materi dari bahan daur ulang dalam komposisi produknya.

“Jelly merupakan DNA dari Melissa. Dalam fashion, tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, Melissa juga menetapkan standar. It is about the legacy. We change the way the world sees plastic shoes. We made the first jelly shoes, and the fans made them original”, kata Melissa General Manager, Raquel Scherer.

Secara global, Kampanye The Real Jelly yang dibuat di kota New York ini bertujuan untuk merayakan kepercayaan diri dan semangat menjadi pioneer. Ini merupakan pesan besar bagi kita untuk menjadi pribadi yang berkarakter dan berani melakukan hal yang berbeda. Dalam kampanye ini, Melissa menghadirkan 10 items sepatu jelly yang otentik dan estetik khas Melissa.

“Di Indonesia, Kampanye The Real Jelly direpresentasikan oleh Melissa The Real Jelly Concept Pop-Up Store yang akan menampilan jajaran jelly shoes yang berwarna-warni serta menonjolkan sisi jelly shoes yang transparan dan ringan. You will see what the real jelly shoes is! Melissa The Real Jelly Concept Pop-Up Store akan ada di PIM 2, 1st Floor, pada 18 Juni hingga 17 Juli,” ujar Head of Marketing Communication Melissa Indonesia, Sara Calista.

“Dalam Melissa The Real Jelly Concept Pop-Up Store, seluruh penggemar jelly shoes dapat melihat legacy yang dibawa oleh Melissa selama puluhan tahun dan membuktikan who the real jelly shoes are. It’s Melissa, obviously. Melissa is always goes beyond the fashion with their disruptive, originality, and extra-ordinary touch,” lanjutnya.

Koleksi The Real Jelly mengangkat konsep yang unik dan playful spirit dari Melissa sambil tetap menampilan sisi otentiknya yang tergambar secara modern oleh garis tegas dan warna-warni pop yang cerah. Melissa Possession, koleksi ikonik dengan model yang timeless, dihadirkan kembali melalu warna palet yang cerah yang mengingatkan pada nuasa pergantian millennium. Sementara itu, koleksi Melissa Airbubble Platform, Bridgette, Flipflop, Jelly Bag, Candy Heels dan the Bubble Flip Flops hadir dalam konsep yang terinspirasi era digital dan subculture di tahun 2000an. Desain yang minimalis dan terkesan clean membuat materi inti, jelly yang transparan dan sangat vibran, menjadi lebih terlihat. Koleksi ini sangat pas untuk musim semi yang berwarna. (RO/A-1)