Sutasoma Hotel & The Tribrata at The Tribrata Darmawangsa Jakarta Berbagi Kebahagiaan dan Berbuka Puasa Bersama Anak Yatim

DALAM rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1443 H, pada Minggu, 3 April 2022, Sutasoma Hotel & The The Tribrata at The Tribrata Darmawangsa Jakarta menyelenggarakan acara 'Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim'. Acara ini dihadiri oleh segenap jajaran Manajemen, para Atmanduta (sebutan untuk karyawan), Keluarga Besar Sutasoma Hotel & The Tribrata at The Tribrata Darmawangsa Jakarta, serta Anak Yatim dengan total undangan yang hadir sekitar 400 orang. Acara dilaksakan di The Aria Ballroom & Terrace lantai 2 di Kompleks The Tribrata Darmawangsa Jakarta. Acara Berbagi Kebahagian & Berbuka Puasa ini berjalan dengan sangat hikmat dan bahagia.

Acara dibuka oleh General Manager Sutasoma Hotel & The Tribrata Ferri Irawan. Ferri berharap pada bulan suci Ramadhan tahun ini semua yang hadir mendapatkan keberkahan serta pahala dari Allah SWT.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis santunan untuk anak yatim yang diwakili oleh Junaidi Martadinata selaku Director of Human Resources didampingi oleh H. Abdul Rahman selaku Executive Housekeeper dan juga Syaiful Bahri selaku Executive Chef Sutasoma Hotel & The Tribrata at The Tribrata Darmawangsda Jakarta. Santunan ini diterima perwakilan anak yatim oleh ananda Robi dari panti asuhan Rumah Yatim.

Santunan tersebut berupa Goodie Bag Makanan serta serta santunan dalam bentuk uang untuk seluruh Anak Yatim dari Panti Asuhan Rumah Yatim yang hadir pada acara tersebut.

“Tujuan diadakannya acara ini adalah untuk mempererat ukhuwah dan silaturahim antar sesama Atmanduta dan Keluarga Besar di lingkungan Sutasoma Hotel & The Tribrata at The Tribrata Darmawangsa Jakarta serta memfasilitasi para Atmanduta muslim dan muslimah dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadhan dengan kegiatan yang bersifat positif. Selain itu pada kesempatan di Bulan Ramadhan yang baik ini marilah kita semua bersyukur bahwa pada saat ini kita masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk berbagi dengan mereka yang sangat dicintai Allah SWT, yaitu bersama anak yatim dari panti asuhan ini,'' ungkap Ferri Irawan dalam sambutannya.

Acara yang dimulai dari pukul 16.00 WIB ini menghadirkan Ustaz Lauhil Mahfudz yang memberikan siraman rohani yang menginspirasi dan menambah pengetahuan tentang Islam di hadapan ratusan hadirin. “Semoga niat baik kita melalui acara pada hari ini diridhoi oleh Allah SWT dan semoga Sutasoma Hotel & The Tribrata at The Tribrata Darmawangsa Jakarta ke depannya dapat menebar lebih banyak kebaikan bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya, serta QUBARamadan Pop Up Resto dapat menjadi pilihan tempat terbaik untuk Berbuka Puasa khususnya di Jakarta Seatan dan sekitarnya,” ujar Ferri Irawan menutup sambutannya. (RO/OL-10)