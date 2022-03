Komit Bantu Perempuan Dapatkan Kecantikan, dr. Belle Aesthetic Clinic Perluas Layanan

SETIAP perempuan pasti mendambakan kecantikan. Apalagi dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini. Ditambah lagi dengan batas-batas antarnegara yang seolah semakin kabur.

Berangkat dari situ Dr. Belle Aesthetic Clinic terus berinovasi dengan memberi berbagai macam layanan kebutuhan estetika, seperti face and body contouring, anti aging, slimming and shaping, skin and hair treatment. Semuanya didukung dengan teknologi terbaru dan ditangani oleh professional.

Bukan itu saja, demi memperluas jangkauan pelayanan, klinik kecantikan yang berdiri pertama kali pada 2013 silam itu membuka cabang ketiga yang berada di Ruko Mendrisio Square, Jl. Jenderal Sudirman, No.39, Gading Serpong, Tangerang, Banten.

Sesuai misi mereka agar pasien dapat memiliki gaya hidup yang lebih sehat serta tubuh yang ideal, dr. Belle Aesthetic Clinic memperkenalkan treatment Slimming dan Shaping terbaru menggunakan alat berteknologi termutakhir dan terbaik di kelasnya yaitu EMSCULPT™ dan Exilis Ultra 360™. Treatment Slimming dengan mesin EMSCULPT™ menggunakan energi elektromagnetik untuk merangsang otot berkontraksi sehingga tercapai massa otot yang lebih baik dan kuat.

Satu kali treatment EMSCULPT™selama 30 menit setara dengan 20.000 kali sit up ataupun squat. Treatment EMSCULPT™ dapat di lakukan di area perut, bokong, lengan dan betis. Treatment EMSCULPT™ juga dapat mengatasi keluhan otot diastasis recti yang kerap di alami oleh Wanita yang sudah melahirkan.

Adapun treatment Exilis Ultra 360™ menggunakan perpaduan teknologi Radio Frequency dengan Ultrasound. Perawatan ini mampu mengencangkan kulit, meningkatkan produksi kolagen pada kulit hingga mencegah terbentuknya keriput atau garis halus pada wajah dan tubuh. Energi RF dan Ultrasound akan menyebabkan penyusutan lemak karena adanya panas yang dihasilkan sehingga masalah timbunan lemak dan kulit kendur di wajah atau tubuh akan teratasi.

Selain itu Exilis Ultra 360™ juga dapat memperbaiki daerah kewanitaan yang kerap diresahkan oleh banyak perempuan. Seperti mencerahkan dan memperbaiki bentuk labia serta mengencangkan otot kewanitaan. Treatment EMSCULPT™ dan Exilis Ultra 360™ tersedia di seluruh cabang dr. Belle Aesthetic Clinic. (RO/A-1)