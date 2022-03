Penting, Memilih Pakaian Anak yang Nyaman dan Tetap Stylish

DI masa sekarang ini, tren fashion anak menjadi salah satu segmen yang sangat prospektif dan terus berkembang di Indonesia, tidak kalah dengan tren fashion dewasa. Tren fashion anak bisa berkembang lebih cepat karena anak-anak masih mengalami pertumbuhan yang pesat hingga usia 12 tahun, sehingga kebutuhan pakaian anak tentu lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Selain itu, model-model pakaian anak yang semakin stylish dan beragam membuat pengalaman berbelanja pakaian anak menjadi kegiatan yang menyenangkan.

Menurut Brand Manager Little Palmerhaus, Nataly Wijono banyak hal yang dipertimbangkan oleh orangtua saat memilih pakaian anak. Tidak hanya model, warna, dan motif saja yang harus diperhatikan, tingkat kenyamanan serta kualitas bahan harus menjadi prioritas utama agar anak tetap leluasa saat melakukan aktivitas sehari-hari. Terlebih lagi, kulit anak biasanya cenderung lebih sensitif, sehingga orangtua harus lebih teliti dalam memilih pakaian agar bahan yang digunakan lembut sehingga mengurangi risiko iritasi.

Ia pun memberi beberapa rekomendasi pakaian anak yang sesuai dengan tren terkini tanpa mengurangi rasa nyaman. Pertama, pertimbangkan pakaian yang multifungsi, praktis serta bahan yang nyaman untuk digunakan untuk berbagai aktivitas sehari-hari maupun saat tidur. Salah satu model pakaian yang bisa dipertimbangkan adalah Sleep & Playsuit dari brand Little Palmerhaus.

Kedua, selain bisa membuat anak tampil stylish, celana pendek juga mudah dipadu padankan dengan baju lain, sehingga dapat digunakan untuk santai, playdate, atau acara keluarga. Ketiga, saat memilih pakaian dengan model setelan, selain melihat desain atau motif yang lucu, bahan pakaian yang terbuat dari katun yang nyaman untuk kulit juga menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan. Dan keempat, sesuaikan baju dengan hobinya atau karakter kesukaan mereka, agar anak merasa lebih senang saat menggunakannya.

“Little Palmerhaus berharap dapat memberikan kemudahan kepada orangtua dalam memilih pakaian anak dengan menyediakan beragam model pakaian yang nyaman dan berkualitas. Maka itu, kami merasa antusias dan senang sekali dapat ikut bergabung dalam kemeriahan kampanye Shopee 3.3 Fashion Sale. Little Palmerhaus juga mengeluarkan koleksi kolaborasi dengan brand favorit anak, Disney dan Sanrio, secara eksklusif untuk pengguna Shopee,” ujarnya.

Selain memudahkan dalam menemukan berbagai model pakaian anak dan kebutuhan lainnya, berbelanja di e-commerce seperti Shopee juga akan semakin membuat pengalaman berbelanja menyenangkan dengan tersedianya berbagai promo menarik. Ikut berpartisipasi dalam kemeriahan Shopee 3.3 Fashion Sale, Little Palmerhaus menghadirkan promo menarik melalui Little Palmerhaus Official Shop di Shopee, seperti diskon storewide hingga 60%, Koleksi terbaru kolaborasi spesial dengan Hello Kitty (mon cherie collection), serta promo special bundling.

“Kategori pakaian menjadi salah satu kategori terfavorit di Shopee, tidak terkecuali dengan kategori pakaian anak. Seiring perkembangan zaman, tren pakaian anak juga ikut berkembang dengan cukup pesat. Hal ini dapat dibuktikan dari semakin beragamnya pilihan model yang ditawarkan serta keunggulan yang dimiliki dari setiap produk pakaian anak. Dalam Shopee 3.3 Fashion Sale, Shopee ingin melengkapi segala kebutuhan fashion pengguna kami, salah satunya kebutuhan baju untuk anak yang berkualitas, nyaman, dan tentunya tetap up to date dengan tren terkini," ujar Daniel Minardi, Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia.

"Oleh karena itu, kami senang sekali Little Palmerhaus dapat turut memeriahkan rangkaian kampanye Shopee 3.3 Fashion Sale. Tidak hanya memperluas ragam pilihan produk untuk pengguna, Little Palmerhaus juga menawarkan produk pakaian anak yang nyaman dan berkualitas dengan harga terjangkau,” ujarnya. (RO/A-1)