Permintaan Layanan Tes Minat Bakat Meningkat, Tes Bakat Indonesia Buka Cabang Baru

WALAU pandemi Covid-19 tengah melanda, permintaan jasa dan layanan tes minat dan bakat tetap tinggi terutama di daerah-daerah. Hal inilah yang mendasari Tes Bakat Indonesia perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan layanan tes minat bakat, terus melebarkan sayap dengan membuka cabang di daerah-daerah,

Terakhir, Tes Bakat Indonesia membuka cabang di Semarang, Jawa Tengah dan di Kota Medan, Sumatera Utara. "Sebelumya, kami telah memiliki beberapa cabang di Jakarta dan Surabaya. Di Jakata ada dua lokasi testing centre. Total saat ini, kami memiliki empat cabang di Indonesia. Harapan ke depannya, semoga Tes Bakat Indonesia bisa berada lebih banyak lagi di kota besar lainnya," ujar founder dan CEO Tes Bakat Indonesia, Monic Christian dalam keterangan yang diterima, Rabu (23/2).

Lebih jauh, Monic mengatakan, Tes Bakat Indonesia yang berdiri sejak 2014, merupakan salah satu yang terbaik dengan alat tes yang kredibel. Menurutnya, peserta dapat memilih tes dengan menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

"Seluruh psikolog yang bernaung di Tes Bakat Indonesia merupakan pakar di bidang assessment dan berlisensi. Hal ini menyebabkan tingginya apresiasi dari seluruh klien dan akhirnya membawa kami meraih banyak penghargaan, mulai dari penghargaan rekor MURI pada tahun 2017 sebagai pelaksana tes bakat minat terbanyak di Indonesia, penghargaan dari Jakarta Business Excellence Forum sebagai Best Sales Growth Company di tahun 2018 dan bahkan di tengah pandemi, Tes Bakat Indonesia berhasil membawa pulang sebuah penghargaan kembali, yaitu Indonesian Best Choice Award in Education," ujarnya.

Ia menambahkan, layanan Tes Bakat Indonesia dapat dilakukan dengan cara offline di kantor cabang, online, maupun layanan home service. "Kami menyediakan berbagai jenis layanan tes seperti psikotes, tes pemilihan jurusan untuk siswa SMP & SMA sampai pemilihan karir untuk para orang dewasa & professional," jelasnya.

Lebih jauh, Monic mengatakan faktor umum yang menyebabkan banyaknya orang salah memilih jurusan karena kurangnya mengenal diri sendiri. Karena itu, jelasnya, sangat penting bagi seseorang untuk mengenal diri sendiri.

"Salah satu yang dapat dilakukan yakni dengan meminta bantuan para pakar untuk menemukan 3P atau potential, passion, serta personality dalam diri kita. Dan kami akan membantu orang-orang mengenal 3P dalam diri mereka, supaya dapat diarahkan ketika memilih jurusan yang cocok," pungkasnya. (RO/OL-15)