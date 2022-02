Pilihan Hotel untuk Berbulan Madu di Surabaya Standar CHSE

DUA hotel di Kota Surabaya yakni The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, menawarkan rangkaian paket liburan dan bulan madu dengan tetap mematuhi standar protokol Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Keberlanjutan Lingkungan (CHSE) yang ketat.

Dari siaran pers, yang dikutip, menyebutkan mulai Februari 2022 para tamu di kedua hotel dapat menikmati paket kamar spesial dengan sensasi dan pengalaman makan romantis di kamar serta hidangan lezat yang disajikan langsung oleh deretan koki ternama.

Alamsyah Jo, General Manajer Complex General Manager Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah & The Westin Surabaya mengatakan paket spesial kami menawarkan sensasi liburan secara personal di tengah situasi pandemi.

"Dengan deretan hotel kami yang berhasil meraih beragam penghargaan, ini menjadi pengalaman yang sempurna bagi para tamu untuk dapat bersantai dan memanjakan diri ditemani panorama langit Surabaya yang menakjubkan," kata Alamsyah.

Nikmati pengalaman "A Suite Dream" di The Westin Surabaya Menu pilihan "Suite Dreams at The Westin Surabaya" menawarkan paket kamar spesial dengan tipe "Executive dan Grand Suites" mulai dari Rp4.700.000++/kamar/malam.

Para tamu akan dimanjakan dengan hampers cokelat praline berbentuk hati, diskon F&B sebesar 20%, dan menu sarapan di Magnolia Restaurant di Sky Lobby Floor, yang merupakan restoran tertinggi di Surabaya.

Kejutan Manis di Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah Sementara di Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, saat ini, para tamu dapat menikmati paket "Romantic Suite Escape" hanya untuk kamar Junior Suite hingga Premium Suite.

Paket ini sudah termasuk menu sarapan di Djaman Doeloe Resto & Bar serta diskon F&B sebesar 20%. Lewat paket yang dapat dinikmati mulai bulan ini, para tamu berkesempatan untuk merasakan pengalaman makan malam romantis yang tak terlupakan di kamar dengan meja makan model troli yang didekorasi ke kamar tipe Suite, sambil menikmati 4-course menu istimewa dan indahnya pemandangan kota Surabaya di malam hari.

Setelah beberapa saat lalu meraih penghargaan sebagai The Leading 4-Star Hotel of the Year dari ITTA di tahun 2021.

The Westin Surabaya menggelar kolaborasi spesial antara koki eksekutif kenamaan The Westin Surabaya, John Tarigan, dan celebrity chef Chandra Yudasswara.

Akhirnya, para tamu akan merasa lebih yakin dan aman mengetahui bahwa The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah patuh pada protokol CHSE, seperti tetap menjaga jarak sejauh 1,5 meter, mengadakan titik-titik sanitasi, pengecekan suhu, dan ruang publik yang didisinfeksi secara rutin. (Ant/OL-13)