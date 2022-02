Makan Malam Valentine dengan 3 Pilihan Tempat di Best Western Premier Solo Baru

TENTUKAN lokasi makan malam romantis Anda di Hari Valentine, Senin, 14 Februari 2022. Setiap pasangan tentunya memiliki kesukaan dan keinginan yang berbeda dalam menentukan lokasi yang tepat untuk menciptakan momen romantis, terutama di Hari Valentine.

Untuk memenuhi kesukaan dan keinginan tersebut, Best Western Premier Solo Baru memberikan 3 pilihan tempat dengan 3 paket berbeda yang sudah bisa Anda pilih dan pesan mulai sekarang

'Romantico in Venice', konsep makan malam set menu bertemakan Italia, terdiri dari hidangan pembuka, sup, lemonade gelato, hidangan utama hingga makanan penutup akan disajikan ke setiap pasangan. Mulai dari paket Blue Garnet Romantico in Venice dengan harga Rp600.000 net untuk dua orang, Anda dan orang terkasih dapat menikmati 5 sajian menu di atas, dengan 2 gelas minuman Wine. Selama makan malam Anda, juga akan diiringi Live Music di Blue Garnet Ristorante.

Bagi pasangan yang menyukai makan malam dengan pemandangan, Anda dapat memilih paket makan malam romantis di Skyline21 dengan harga Rp1.200.000 net untuk dua orang. Paket ini menawarkan Anda untuk menikmati 5 sajian menu dengan sebotol minuman Wine, ditemani indahnya langit dan pemandangan Kota Solo Baru di malam hari dari lantai 21.

Exclusive dan Private, paket Suite Romantico in Venice dapat Anda jadikan kejutan spesial dan romantis khusus untuk pasangan Anda. Dengan membayar Rp2.500.000 net, dapatkan pengalaman menginap satu malam di kamar Suite dan menikmati 5 sajian menu makan malam Valentine dengan 2 gelas minuman Wine di dalam kamar. Selain menginap dan makan malam, keesokan harinya Anda juga dapat menikmati sarapan di Crystal Sapphire Restaurant untuk 2 orang pada pukul 06.00-10.00 pagi.

Untuk informasi dan pemesanan, Anda dapat menghubungi nomor 089 647 123 123/089 8888 0558 lewat pesan WA atau kirimkan pesan (DM) melalui IG @crystalsapphire_restaurant/@bluegarnet_ristorante. (RO/OL-10)