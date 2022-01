Komunitas Gaming Tumbuh Pesat, Wall Street English dan UniPin Ajak Gamers #NaikLevel

WALL Street English Indonesia, komunitas belajar bahasa Inggris premium berbasis lifestyle, bersama UniPin Indonesia sebagai platform top-up game terbesar mengadakan fun match di Wall Street English Mall Kelapa Gading pada 29 Januari 2022. Dalam acara ini, Wall Street English Indonesia ingin mengajak komunitas gamers dari UniPin untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris melalui aktivitas gaming yang menyenangkan.

Di era ini, popularitas komunitas gaming meningkat pesat. Ditambah dengan keadaan pandemi yang masih berlangsung, Wall Street English melihat besarnya peluang bagi komunitas gamers untuk berkembang di industri gaming ke depannya. Seperti misalnya dari sisi kebutuhan berkomunikasi dengan forum internasional yang menggunakan bahasa Inggris.

Berangkat dari alasan tersebut, Wall Street English menggandeng UniPin sebagai pelopor komunitas gaming di Indonesia untuk #NaikLevel dan siap berprestasi di kancah internasional.

“Kami sepenuhnya mendukung putra-putri bangsa Indonesia yang aktif berkarya dalam berbagai bidang. Kami melihat bahwa industri game saat ini memiliki peran yang lebih besar dari sekedar hiburan. Dunia game menjadi sebuah kesempatan untuk berprestasi dan bisa menjadi kebanggaan jika ditekuni secara profesional,” sambut Kish Gill selaku President Director dan CEO Wall Street English Indonesia.

Webinar 'Take Your Gaming Stream to the Next Level' yang dilaksanakan secara daring pada 19 Januari 2022 oleh Wall Street English dan UniPin Indonesia. Kerja sama Wall Street English dengan UniPin kali ini menjadi rangkaian acara yang memeriahkan awal tahun komunitas belajar Bahasa Inggris yang sudah berdiri di Indonesia sejak 2007 tersebut.

Dimulai dengan webinar 'Take Your Gaming Stream to the Next Level' pada 19 Januari dan ditutup dengan Fun Match ML di Mall Kelapa Gading pada 29 Januari.

Team IPB Semangat yang memenangi pertandingan di 29 Januari memperoleh voucher membership Wall Street English selama 1 bulan senilai Rp15 juta, UPN Spetnaz OLD sebagai pemenang ke-2, dan UMB Zorro sebagai pemenang ke-3 mendapatkan voucher gaming serta official merchandise dari UniPin senilai Rp5,5 juta.

Wall Street English berharap dengan diberikannya hadiah berupa membership bahasa Inggris dapat menjadi modal bagi para gamer bertalenta agar dapat mendukung kemampuannya untuk Go International dan mengharumkan nama bangsa ke depannya.

“Merupakan sebuah kesempatan dan kehormatan bagi kami untuk turut ambil bagian dalam mendukung potensi anak bangsa melalui bahasa Inggris dan terkhusus melalui kegiatan di industri gaming ini bersama UniPin,” tutup Kish. (RO/OL-10)