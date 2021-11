Pesta Barbeque dengan Pemandangan Indah dari Rooftop Café Tertinggi di Kota Bogor

BAGI kamu yang tengah mencari tempat makan untuk melepas penat setelah bekerja, mengunjungi Koersi Sky Café di kawasan Bogor dapat menjadi salah satu pilihan yang cocok.

Tepatnya di bagian outdoor Koersi Sky Café yang berada di lantai 22 atau rooftop dari Bigland Hotel Bogor, kamu dapat mencoba promo BBQ All You Can Eat. Di sini kamu bisa menikmati olahan daging sapi berkualitan baik, seafood, sosis, bakso dengan olahan bumbu istimewa.

Daging yang digunakan tentunya merupakan daging segar, kaya rasa memiliki tekstur yang sangat lembut dan juicy saat disantap. Semakin nikmat karena menu BBQ akan dipanggang saat dipesan sehingga selalu disajikan dalam keadaan panas.

Konsep yang diusung di Koersi Sky Café adalah Buffet All You Can Eat di mana kamu dapat menikmati berbagai pilihan menu pendukung di BBQ ini.

Sebagai pencuci mulut usai menikmati berbagai olahan BBQ, tentunya harus mencicipi juga kudapan manis seperti strawberry pudding, apple strudel, aneka kue cokelat, hingga buah-buahan segar.

Semakin menarik karena semua sajian lezat yang ditawarkan Koersi Sky Café dapat kamu nikmati sambil ditemani pemandangan Kota Bogor dari ketinggian 375 DPL dan ditemani dengan live music.

Tertarik mencoba BBQ All You Can Eat sambil menikmati suasana di Kota Bogor? Dibuka setiap hari Jum'at dan Sabtu mulai pukul 18.00-21.00 WIB, promo All You Can Eat ini dapat kamu nikmati dengan harga Rp 128.000 nett per orangnya. Harga tersebut sudah termasuk free flow berbagai minuman yang disediakan dan dapat dinikmati sepuasnya.