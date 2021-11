Poliherbal Albumin Oral Bermanfaat bagi Pasien Kanker Ginekologi

ALBUMIN merupakan protein plasma yang paling melimpah yakni lebih dari 50%. Jenis protein itu menjadi salah satu penanda status malanutrisi pada pasien yang stabil secara klinis.

Malanutrisi merupakan interaksi yang kompleks antara penyakit dan gizi. Malanutrisi di rumah sakit menyebabkan morbiditas dan mortalitas seperti penurunan kekuatan otot, penyembuhan luka yang tertunda, komplikasi pascaoperasi, peningkatan risiko infeksi nosokomial, serta penurunan kualitas hidup pasien yang mengakibatkan perpanjangan rawat inap dan peningkatan pengobatan.

Studi Laky et al menunjukkan bahwa konsentrasi albumin serum yang rendah dikaitkan dengan risiko malanutrisi pada pasien kanker ginekologi. Albumin serum kurang dari 3,5 gram/dl juga berhubungan dengan peningkatan komplikasi, lama rawat inap, dan mortalitas selama rawat inap. "Contoh pada kasus kanker serviks status gizi yang menurun dapat diperbaiki dengan pemberian albumin," papar Dr. dr. Sigit Purbadi, SpOG (K) Onk dalam keterangan resmi, Jumat (19/11).

Salah satu guru besar dan staf pengajar Onkologi Obstetri & Ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia serta satu-satunya spesialis Obgyn Onkologi di RS PIK Jakarta Utara itu melanjutkan bahwa sumber albumin yang dapat diberikan berasal dari ekstrak ikan gabus. Ikan ini mengandung protein dan albumin dalam jumlah tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, memiliki aktivitas antiinflamasi pada kondisi akut dan kronis, memiliki khasiat antioksidan, agen imunostimulator untuk mengontrol homeostasis dan proliferasi sel limfoid, dan memiliki aktivitas potensial untuk terapi hipoalbumin.

Karena itu, imbuh Sigit, manfaat poliherbal sebagai albumin oral dan terapi suportif pada kanker ginekologi sangat memberikan manfaat. Hal itu disampaikan Sigit dalam presentasinya yang berjudul Benefits of Polyherbal as Oral Albumin and Supportive Therapy ini Gynecological Cancer di ajang Biennial Meeting 2021 diadakan secara virtual pada Sabtu (13/11) dan Minggu (14/11). Pertemuan ilmiah ini diselenggarakan oleh Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI). Peserta yang menghadiri event ini ialah dokter-dokter yang tergabung dalam HOGI, dokter Obgyn, dokter umum, dan bidan.

Banyak perusahaan farmasi turut berpartisipasi, salah satunya PT Natura Nuswantara Nirmala (Nucleus Farma) dengan produk yang dibahas yakni Onoiwa MX. Pada event Biennial Meeting 2021 dibahas pula manfaat Onoiwa MX, yaitu poliherbal yang mengandung ekstrak ikan gabus, temulawak, dan daun kelor sebagai alternatif terapi untuk penanganan hipoalbuminemia pada pasien kanker, khususnya kanker ovarium dan serviks.

Ikan gabus mengandung albumin sehingga berperan menaikkan nutrisi pasien kanker serta menyeimbangkan tekanan osmotik yang memicu sel kanker tumbuh. Temulawak yang mengandung kurkumin dapat mencegah dan menangkal radikal bebas yang menyebabkan pertumbuhan sel kanker serta terbukti mengurangi angiogenesis sebagai gejala pertumbuhan darah baru pada tumor dan metastasis penyebab kanker. Kandungan dalam daun kelor terdapat senyawa niazimicin dapat membantu membunuh dan mencegah sel kanker untuk tumbuh kembali.

