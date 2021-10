Prudential Indonesia Bantu Renovasi Rumah Warga Miskin Di Mauk

PROGRAM Desa Maju Prudential yang dilaksanakan sebagai rangkaian perayaan HUT ke-25 Prudential Indonesia menunjukkan hasil menggembirakan. Melalui progaram ini, Prudential Indonesia membantu merevonasi rumah tempat tempat warga prasejahtera di Mauk, Tangerang, Banten.

Kamis (28/10), Head of Community Investment and Financial Literacy Prudential Indonesia, Anna Maria bersama GM-Corporate, GFN, & HNI Habitat for Humanity Indonesia Abraham Tulung, mengunjungi warga yang rumahnya direnovasi.

"Program ini yang menyasar lansia, keluarga prasejahtera yang memiliki anak, dan penyandang disabilitas. Ini merupakan bagian dari komitmen Prudential untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan sejahtera," jelas Anna Maria.

Dikatakan, program Desa Maju Prudential dilaksanakan bekerja sama dengan Habitat for Humanity Indonesia. Program yang dilaksanakan di Mauk ini menyasar warga yang tinggal di hunian tidak layak, sulit mengakses air bersih, masih kurang pemahaman akan sanitasi, serta masih memerlukan dukungan agar dapat mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat.

Anna Maria menambahkan, program Desa Maju Prudential terlaksana berkat partisipasi dari berbagai pihak. Sebagian dana bantuan yang dipakai untuk renovasi 60 rumah dikumpulkan melalui event PRU25 Acteev Virtual Walk & Run-Charity for Desa Maju Prudential. (RO/OL-15)