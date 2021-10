Saatnya Brand Lokal Memimpin Pasar Skincare Indonesia

SEBAGAI salah satu negara yang punya kekayaan melimpah, Indonesia sejatinya berpotensi menjadi pemain utama dalam berbagai produk, salah satunya produk kecantikan. Untuk itu diperlukan berbagai upaya agar para brand lokal bisa berbicara bukan saja di tingkat nasional tapi juga internasional.

Brand skincare lokal, Somethinc pun terus berusaha melakukan itu. Salah satunya dengan meluncurkan produk serum terbaru, 12 Skin Solver Serum, sebuah lini produk yang istimewa karena bersifat personalized, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia untuk solusi permasalahan kulit. Serum yang bersifat personalized ini memiliki 4 fokus problem: mencerahkan, jerawat & pori-pori, barrier & hidrasi, serta anti-aging.

Sosok di balik Somethinc adalah Irene Ursula, sebagai Founder dan CEO. Irene sudah malang-melintang di dunia Beauty industry Indonesia sejak 2014, dan sosoknya telah dikenal oleh banyak beauty enthusiast di seluruh Indonesia. Keberhasilannya menjadikan Somethinc sebagai brand skincare yang disukai tentu tak lepas dari kualitas ingredients unggulan, inovasi yang dilahirkannya, dan harga yang terjangkau.

“Dimulai dari suatu masalah, Dibuat dengan suatu kesenangan, Bukan sesuatu yang kamu pikirkan namun kamu butuhkan, Akan selalu ada sesuatu untukmu, dan Jadilah sesuatu untuk dirimu. Be You Be Somethinc. Demikianlah filosofi brand. Setiap produk dilahirkan melalui proses R&D, testing, sertifikasi, ingredients, serta teknologi terkini dengan standar yang sangat tinggi. Seluruh produk Somethinc pun telah tersertifikasi halal.

Hal inilah yang membuat Somethinc berhasil mendapatkan kemenangan 7 kali berturut-turut sejak April 2021 di salah satu e-commerce sebagai TOP 1 Skincare Brand Terlaris. “Kami ingin masyarakat Indonesia lebih bangga dan percaya dengan kualitas produk lokal,” ujar Irene.



Menjadi pioneer serum lokal, kualitas ingredients dan jenis actives yang digunakan merupakan grade terbaik di kelasnya. Serum Somethinc yang menjadi favorit masyarakat luas ialah Somethinc Niacinamide Sabi Beet Brightening Serum dengan kandungan SabiWhite®? yang merupakan pencerah alami dari turunan kunyit diesktrak dengan teknologi khusus.

Somethinc bekerja sama dengan 12 dokter kecantikan terpercaya melalui media sosial untuk edukasi dan menemukan apa saja permasalahan kulit wajah yang biasa dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini diyakini penting untuk semakin memahami pasar. Momen edukasi ini juga menjadi jembatan bagi Somethinc untuk mendekatkan brand mereka kepada konsumen dengan edukasi yang kredibel dan engaging. Terbukti, sejak diluncurkan, produk 12 Skin Solver Serum sukses menjadi brand skincare terlaris di salah satu e-commerce.

Tahun ini, Somethinc telah memperluas distribusi produknya tersedia di berbagai platform e-commerce, toko kosmetik tradisional dan modern. Seluruh produk Somethinc bisa kamu dapatkan di toko kecantikan terdekat di kotamu, melalui website & e-commerce official Somethinc. (RO/A-1)