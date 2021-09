Hotel Kuretakeso Kemang Tawarkan Pengalaman Staycation Otentik seperti di Jepang

UNTUK kalian yang sudah bosan berdiam diri di rumah, kangen travelling ke negeri Sakura, tapi belum ada kesempatan. Hotel Kuretakeso Kemang menawarkan pengalaman staycation unik dan berbeda dari hotel lainnya.



Cukup dengan booking Zen Package untuk menginap di Tatami Room atau Neo Zen Package untuk menginap di Executive Room. Siapapun dapat merasakan suasana staycation seperti di Jepang dengan disuguhkan Private Japanese Tea Party. Seperti Cha No Yu dan makanan lengkap khas ala Jepang yaitu Teishoku Dinner/Lunch.



Zen Package & Neo Zen Package dikemas agar tamu dapat merasakan sensasi menginap seperti di Jepang dengan harga yang terjangkau. Mulai dengan harga Rp1.170.000, kalian sudah bisa merasakan pengalaman satu hari di Hotel Jepang yang unik ini.



Mulai dari check in, kalian tinggal memilih Yukata mana yang akan dipakai selama menginap. Lalu bisa menikmati Japanese Tea Party di kamar atau di Private Dining Room dengan tambahan fee Rp200.000.



Setelah check in, kalian bisa menikmati Onsen (kolam air panas) untuk menyegarkan tubuh. Lalu setelah menikmati Onsen kalian bisa mendapatkan Teishoku Dinner yaitu satu set lengkap makanan tradisional ala Jepang.



Japanese Tea party sendiri diadopsi dari budaya Cha No Yu Jepang. Tamu akan disuguhkan matcha asli jepang, dengan gaya pelayanan Jepang, dan juga disuguhkan dengan dessert lucu tradisional khas Jepang yang beraneka ragam dan juga beberapa dessert modern yang terkenal di Jepang.



Untuk Teishoku sendiri hotel mengadopsi dari pelayanan makan ciri khas penginapan tradisional Jepang atau disebut juga dengan ryokan, yang di mana, makanan disuguhkan dengan cara disajikan dalam bentuk satu set, dan diantarkan ke kamar tamu.



Paket ini terbatas hanya 1 kamar setiap Jumat sampai Minggu. Jadi, bagi yang ingin memesan, silakan hubungi Hotel terlebih dahulu ya.



Tertarik untuk mencoba pengalaman unik negeri Sakura di Jakarta? Langsung hubungi Hotel Kuretakeso Kemang Jakarta di bawah ini!

