Gandeng Arsitek Jepang, Oppo Ciptakan Karya Seni Instalasi Multisensori

PRODUSEN dan inovator perangkat cerdas, Oppo bermitra dengan arsitek Jepang Kengo Kuma untuk menciptakan instalasi Bamboo Ring Weaving a Symphony of Lightness and Form. Instalasi multisensori bertema Creative Connection itu menggabungkan arsitektur dengan musik, inovasi desain, teknologi, dan user experience untuk memberikan sensasi akan waktu dan ruang. Instalasi itu akan dipajang di halaman Cortile dei Bagni, Milan selama pelaksanaan Milan Design Week hingga 19 September.



Karya seni itu merupakan evolusi pameran Bamboo Ring yang dipersembahkan oleh Kengo Kuma dan Oppo untuk pertama kalinya di London Design Festival 2019. Bamboo Ring mengeksplorasi hubungan harmonis antara manusia dan alam melalui penggambaran struktur ringan nan kuat yang terbuat dari bambu dan serat karbon. Tahun ini, Oppo menggunakan teknologi pionirnya untuk menghidupkan semua indra para pengunjung yang melihatnya dengan menghadirkan instalasi ini bersamaan dengan aransemen musik orkestra yang diciptakan oleh pemain biola ternama asal Jepang bernama Midori Komachi dan Musicity.

Komposisi musik tersebut terinspirasi dari siklus musim yang berbalur dengan bentuk unik Bamboo Ring, mendorong pengunjung untuk melihatnya dari berbagai sudut pandang dan terkesima oleh keindahan narasi auralnya. Alunan suara yang silih berganti dipadukan dengan suara biola yang dimainkan Midori (dibuat di Milan pada tahun 1920 dan disempurnakan dengan serat karbon) melalui O Relax menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan.

“Oppo adalah brand yang mengangkat konsep human-centric dan berinovasi untuk kepentingan banyak orang. Kami sungguh senang dapat bermitra dengan Kengo Kuma, arsitek ternama yang mampu memadukan alam dan budaya. Bersama-sama, kami menunjukkan bahwa teknologi dan desain dapat memberikan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berdasarkan pada prinsip filosofi kami yaitu ' Technology as an Art Form dan misi kami Technology for Mankind, Being Kind to the World," ujar Head of OPPO London Design Centre, Jintong Zhu.

Struktur instalasi yang menyerupai anyaman itu dibuat dari bambu berbentuk cincin dan serat karbon, serta dapat menjadi sebuah instrumen yang menciptakan pengalaman sensori yang unik saat dipadukan dengan musik. Hal ini tercipta berkat teknologi suara struktural yang dikembangkan oleh Oppo London Design Centre. Teknologi inovatif ini termasuk meliputi haptic motor, strip speaker MEMS, dan exciteryang saling berpadu untuk menghasilkan suara yang mendalam dan frekuensi tinggi yang dapat menggemakan bambu dengan vibrato Biola dan efek instrumen perkusi.

“Saat saya mendesain sebuah arsitektur, saya lebih tertarik dengan menciptakan ritme dan nada dibandingkan dengan siluet. Musik kontemporer memberikan kita banyak pelajaran tentang cara membuat ritme dan nada baru dalam arsitektur. Karya seni ini merupakan salah satu eksplorasi perpaduan ritme dan nada baru dalam arsitektur yang menyajikan pengalaman visual dan akustik untuk para pengunjung,” ujar Kengo Kuma, arsitek Bamboo Ring.

Setelah ajang Milan Design Week, Oppo akan mendonasikan Bamboo Ring untuk Arte Sella Park, sebuah museum seni kontemporer di Trentino, Italia. Arte Stella Park memiliki pameran outdoor dengan berbagai karya seni yang terbuat dari bahan-bahan alami dan terinspirasi dari Pegunungan Sella Valley yang mengelilinginya. Disinilah karya seni ini akan terus dipajang. (RO/A-1)