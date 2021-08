Pengiliran Masuk Sekolah dan Kerja Bantu Tekan Kasus Covid-19

CARA terbaik untuk mencegah terjadinya klaster covid-19 di tempat kerja dan sekolah sembari tetap menggelar kegiatan tatap muka adalah membuat pengiliran masuk. Hal itu terungkap dalam penelitian yang dilakukan di Prancis dan diterbitkan Kamis (26/8).

Sejumlah institusi penelitian, termasuk CNRS dan Univeritas Paris memetakan jaringan kontak berdasarkan data dari sekolah menengah, sekolah darah, dan kantor di Prancis,

Mereka kemudian menggunakan data itu untuk menyimulasikan penyebaran covid-19 dari kasus tunggal, menguji metode apa yang paling efektif untuk mencegah wabah penyakit itu.

Baca juga: Satgas: Vaksin Sputnik untuk Usia 18 Tahun Keatas

Para peneliti menganalisa skenario dimana seluruh populasi bergantian per hari atau per pekan, serta skenario yang membagi populasi menjadi dua kelompok yang bergantian masuk per hari atau per pekan.

Dari tiga skenario itu, pembagian dua kelompok yang berotasi per minggu merupakan yang terbaik untuk menekan penyebaran covid-19.

Hal itu disimpulkan dalam penelitian tersebut yang diterbitkan dalam jurnal PLOS Computational Biology.

Skenario terbaik kedua disimpulkan adalah pembagian dua kelompok yang berotasi per hari.

Para ilmuwan menggunakan informasi dari interaksi harian antarindividu dan mensimulasi penyebaran covid-19 menggunakan informasi mengenai perilaku virus korona itu.

Mereka juga memoerhitungkan fakta bahwa covid-19 bisa menyebar sebelum munculnya gejala serta memasukkan kejadian superspreader dalam model simulasi.

Dalam skenario dasar, sebuah sekolah dasar dengan kehadiran normal memiliki peluang 27% kasus positif akan menyebabkan wabah dengan menggarisbawahi bahwa satu orang bisa menulari lima orang lainnya.

Namun, kemungkinan itu turun menjadi 12% jika populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang berotasi setiap pekannya. Risiko itu hanya naik kecil, menjadi 12,3%, saat kelompok berotasi setiap hari.

Meski begitu, strategi ini hanya akan bekerja jika virus yang tersebar di populasi umum rendah.

Jika rata-rata orang yang tertular dari satu kasus covid-19 lebih dari 1,7, maka semua stategi itu tidak bekerja dan alternatif terbaik adalah belajar dan bekerja daring untuk mencegah wabah.

Namun, jika virus menyebar dengan kecepatan 1,4 untuk tidak kasus, seluruh strategi yang ada bisa digunakan untuk menekan kasus covid-19.

Prancis berencana mengizinkan pelajar kembali ke sekolah mulai pekan depan. (AFP/OL-1)