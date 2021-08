Peringati Hari Remaja Nasional, ASTON Priority Simatupang Hotel Gelar Webinar Public Speaking

MEMPERINGATI Hari Remaja Nasional 2021 jatuh pada 12 Agustus 2021, ASTON Priority Simatupang Hotel & Conference Center memanfaatkan moment penting ini. Yaitu dengan melakukan kegiatan sosial berupa berbagi ilmu melalui seminar online.



Setelah sukses menggelar kelas desain menggunakan aplikasi Canva yang ditujukan khusus untuk membantu para pelaku UKM yang terdampak karena pandemi, hotel berbintang empat yang terletak di lokasi strategis Jakarta Selatan ini kembali mengadakan webinar yang dibuka umum bagi setiap kalangan muda.

Adapun webinar yang berjudul 'How To Become: A Successful Public Speaker' mengusung tema ‘Menjadi Pembicara Yang Sukses dan Inspiratif’.



Acara ini mengundang pembicara ternama yaitu Dyah Rahmi A, S.Sos. M,Si., CPR selaku Kepala Program Studi Public Relations di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan pendiri Trustme PR Branding. Beliau juga sudah tersertifikasi sebagai spesialis Public Relations, serta mengundang Wilson Septrudy Purba selaku pembawa berita dari media iNews TV.



Dalam kesempatan kali ini Paundra Hanutama selaku Director of Marketing Communications dari ASTON Priority Simatupang Hotel & Conference Center akan berbagi pengalaman dalam hal public speaking selama bekerja di industri perhotelan.



Kegiatan yang dilakukan pada 12 Agustus 2021 ini didukung oleh Inez Cosmetic, sebagai salah satu perusahaan kosmetik di Indonesia yang juga peduli terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia.

“Kami selaku hotel yang mendapatkan penghargaan IDX Channel sebagai hotel yang peduli terhadap lingkungan dan sosial, tentu ini menjadi tanggung jawab kami untuk terus berbagi ilmu kepada sesama. Dengan adanya kegiatan kelas seminar ini, tentunya bisa menambah wawasan para kalangan muda dan menumbuhkan rasa percaya diri mereka dalam menggapai cita-cita dan dalam dunia kerja, baik ketika mereka memperkenalkan sebuah produk, sebagai pembawa acara, ataupun sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan,” ujar S. Aulia Masjhoerdin, selaku General Manager.



Kegiatan ini juga didukung oleh rekan media seperti AllEvents.id, Event Jakarta, Seputar.info.id, Bandung Creative Media, Pusat Seminar, MangroveJakarta.ID dan Infokupedia.



Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi dapat menghubungi 021 7883 8777 atau 081389005100 (WhatsApp), atau melalui email di simatupanginfo@astonhotelsinternational.com. Untuk beragam promo dan informasi kegiatan terbaru dapat mengikuti sosial media Instagram @ASTONSimatupang dan Facebook di Aston Priority Simatupang Hotel & Conference Center. (RO/OL-10)