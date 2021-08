Rekomendasi Tontonan Terbaru Agustus 2021

TAK terasa, tahun 2021 sudah memasuki bulan kedelapan. Agustus ini, Cilers bisa menikmati berbagai genre film yang tersedia di berbagai platform streaming, mulai dari Netflix, HBO Max, Online Cinema, hingga Amazon Prime.



Berikut enam judul film baru yang bisa Anda tonton beserta beberapa info terkait lainnya.



‘The Suicide Squad’ – 6 Agustus

Setelah sukses dengan 'Suicide Squad' yang dirilis pada 2016, kini sekuel 'The Suicide Squad' hadir kembali pada Agustus ini. 'The Suicide Squad' adalah film superhero Amerika berdasarkan DC Comics Suicide Squad dan didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures.



Dalam film kedua ini, pemerintah mengirim penjahat super paling berbahaya di dunia, Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker, dan sekelompok penjahat gila lainnya di penjara Belle Reve untuk bergabung dengan Gugus Tugas X super rahasia ke pulau terpencil yang dipenuhi musuh, Corto Malta.



Berbekal senjata berteknologi tinggi, mereka melakukan perjalanan melalui hutan berbahaya dalam misi pencarian dan penghancuran untuk menghancurkan Jotunheim. Jotunheim adalah penjara dan laboratorium era Nazi yang menampung tahanan politik dan melakukan eksperimen.



The Thinker bekerja dengan pemerintah sebagai ilmuwan laboratorium, mengawasi Proyek Bintang Laut yang melibatkan Starro.



Karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang melanggar hukum, Amanda Waller yang menjabat sebagai teknisi pemerintah memastikan tidak ada anggota tim yang membelot. Amanda melacak setiap gerakan mereka. Jika mereka melakukan kesalahan, bahkan jika mereka mengambil satu langkah pun, mereka harus siap menghadapi kematian, baik itu di tangan lawan, rekan satu tim, atau di tangan Waller sendiri.



'Vivo' – 6 Agustus

‘Vivo’ adalah film animasi musikal komedi yang diproduksi oleh Sony Pictures Animation. Film ini menandai musikal pertama Sony Pictures Animation.



Film ini disutradarai oleh Kirk DeMicco dengan cerita berdasarkan ide orisinal Peter Barsocchini dengan lagu-lagu yang ditulis oleh Lin-Manuel Miranda. Anda bisa juga mengunjungi lk21 untuk menonton film secara streaming dengan mudah.



Film ini bercerita tentang kinkajou unik bernama Vivo yang menghabiskan hari-harinya bermain musik untuk orang banyak di alun-alun Havana yang ramai dengan pemiliknya, Andres. Meskipun mereka mungkin tidak berbicara dalam bahasa yang sama, Vivo dan Andres adalah pasangan yang sempurna karena kecintaan mereka pada musik.



Suatu hari, Andres menerima surat dari Marta Sandoval, penyanyi terkenal dan cinta pertamanya yang mengundang Andres ke konser terakhirnya.

Andres juga berniat datang dan memberikan surat cinta berupa lagu yang tidak bisa dia berikan kepada Marta.



Namun karena suatu kejadian, Andres tidak bisa hadir di konser tersebut. Hal ini pun membuat Vivo harus pergi dari Havana ke Miami untuk mengantarkan surat Andres ke Marta. Namun, Vivo tidak sendirian, Vivo harus mendapat bantuan dari keponakan Andres, Gabi, seorang remaja energik yang memantulkan irama drumnya sendiri.



'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time'– 13 Agustus

‘Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time’ adalah film fiksi ilmiah animasi Jepang tahun 2021. Ini adalah film keempat dan terakhir dalam seri film 'Rebuild of Evangelion' dari franchise 'Neon Genesis Evangelion'.



‘Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time’ bercerita tentang seorang remaja yang mengemudikan mecha bernama Evangelion. Mecha sengaja dibentuk untuk melindungi manusia. Shinji Ikari masih terombang-ambing setelah kehilangan keinginannya untuk hidup, tetapi tempat dia tiba mengajarinya apa artinya berharap.



Akhirnya, proyek instrumentalitas dilaksanakan dan Wille membuat satu pendirian terakhir yang melelahkan untuk mencegah dampak akhir. Film keempat dalam tetralogi 'Rebuild of Evangelion' ini akan dimulai dengan review singkat tentang peristiwa apa yang terlewatkan di film sebelumnya, yaitu film ke-1, ke-2, dan ke-3.



'Beckett' – 13 Agustus

'Beckett' adalah film thriller yang disutradarai oleh Ferdinando Cito. film tersebut terpilih sebagai film pembuka pada Festival Film Locarno edisi ke-74, Swiss dan dijadwalkan akan dirilis pada 13 Agustus 2021 di Netflix.



Film 'Beckett' menceritakan tentang sebuah kecelakaan tragis, di mana dalam kejadian tersebut terdapat beberapa konspirasi politik untuk menjadi sasaran pembunuhan.



Film 'Beckett' dimulai dengan Beckett, seorang turis Amerika yang melakukan perjalanan romantis dengan pacarnya, April, ke pedesaan Yunani. Namun, karena beberapa alasan yang tidak pasti, liburan indah mereka harus berakhir ketika mereka terlibat dalam kecelakaan mobil yang tragis.



Beckett mencoba memberi tahu polisi tentang apa yang terjadi dan apa yang dilihatnya, tetapi polisi bersikeras bahwa tidak ada seorang pun di sana dan bahwa dia pasti berbohong tentang semuanya.



Menyadari bahwa ia telah ditargetkan oleh pihak berwenang, Beckett memutuskan untuk menemukan cara untuk sampai ke kedutaan Amerika. Sayangnya, situasinya hanya bertambah buruk ketika dia mulai mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.



Ketegangan meningkat saat pihak berwenang mendekat, kerusuhan politik meningkat, dan Beckett jatuh lebih dalam ke jaringan konspirasi yang berbahaya.



'Selesai' – 13 Agustus

Setelah menyutradarai film pertamanya 'Pretty Boys' pada 2019, tahun ini penyanyi dan dokter, Tompi kembali menduduki kursi sutradara lewat film 'Done' bersama penulis naskah Imam Darto.



Film yang akan menceritakan tentang cinta, pengkhianatan, dan rahasia ini akan segera dirilis di platform Bioskop Online pada 13 Agustus mendatang.



Film 'Done' bercerita tentang rumah tangga Ayu dan Broto yang bermasalah karena pandemi dan kebijakan lockdown. Ayu, yang merupakan istri sah Broto, berulang kali menemukan bukti bahwa suaminya berselingkuh. Di belakang Ayu, Broto memiliki hubungan gelap dengan wanita lain, yaitu Anya.



Perselingkuhan Anya dan Broto menghancurkan rumah tangga Ayu dan Broto. Ayu ingin meninggalkan Broto dan ingin bercerai karena lelah diselingkuhi.



Namun, pandemi kuncian datang, ibu mertua juga hadir di rumah mereka. Ayu tampaknya sangat menyayangi ibu mertuanya dan tidak ingin menyakitinya.



Di tengah upaya Ayu untuk melindungi perasaan ibu mertuanya, Broto menemukan fakta baru tentang istrinya yang belum pernah terungkap. (RO/OL-10)