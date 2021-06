Norwegia Perkuat Kerja sama EBT dengan Indonesia

DUTA Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale mengatakan bahwa Norwegia siap untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam sektor energi terbarukan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kaale dalam acara webinar bertajuk "Indonesia-Norway Investment Opportunities in Hydro and Solar Energy in Indonesia" yang berlangsung pada Senin (7/6).

Dalam sambutannya pada webinar itu, Kaale menyampaikan bahwa Indonesia dan Norwegia telah menjalin hubungan diplomatik yang baik selama lebih dari 70 tahun. Hubungan baik itu diharapkan dapat terus dikembangkan dalam bentuk kerja sama, termasuk pada sektor energi terbarukan.

Dia menyebutkan bahwa penggunaan energi terbarukan, seperti energi surya dan pembangkit listrik tenaga air (hydroelectric), dapat mengurangi dampak pemanasan global seperti emisi gas yang menjadi polusi udara.

"Norwegia telah memiliki pengalaman yang banyak terkait energi terbarukan. Sekitar 98 persen sumber energi di negara kami berasal dari hydropower (energi air), yakni menggunakan air untuk menciptakan tenaga listrik yang mendukung kehidupan masyarakat di Norwegia," katanya.

Dia pun menyatakan kesediaan Norwegia untuk berbagi pengalaman dan informasi untuk membantu Indonesia mencapai target 23 persen penggunaan energi baru terbarukan (EBT) pada 2025.

Sebagai realisasi dari komitmen itu, sebanyak 43 tenaga profesional Indonesia telah mengikuti program peningkatan kapasitas dan pelatihan energi air (waterways management) di International Center for Hydro Power (ICH) dari Norwegia.

Pada pelatihan itu, para peserta akan mendalami teknis pengelolaan tenaga air, mulai dari operasional, perawatan, serta komponen pembangkit listrik tenaga air dan penanganan sedimentasi.

Sementara itu Dubes Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis menyambut baik hubungan kerja sama pelatihan pengembangan kapasitas tersebut.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut sejalan dengan program Presiden Joko Widodo yang bertujuan mewujudkan transisi Indonesia menuju penggunaan energi terbarukan.

Dia pun berharap kerja sama dengan Norwegia dapat menjadi langkah awal Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut. (OL-8)