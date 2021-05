Rayakan Hari Fitri Bersama Swiss-Belhotel Mangga Besar, Jakarta

SEBENTAR lagi seluruh umat Islam akan menyambut dan merayakan datangnya hari kemenangan. Tentunya ini merupakan suatu kebahagiaan besar di mana hari tersebut sudah ditunggu-tunggu sebelumnya selama 1 bulan penuh.



Hari Raya Idul Fitri tidak hanya sekadar menjadi momen berkumpul bersama keluarga, tapi juga bisa menjadi sebuah liburan yang mengesankan. Tahun ini memang terasa berbeda dari tahun sebelumnya dikarenakan belum diperbolehkan untuk pulang kampung. Tetapi ini bukan menjadi penghalang anda untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di momen bahagia saat libur panjang.



Swiss-Belhotel Mangga Besar, Jakarta, telah menyiapkan paket menginap dengan berbagai fasilitas dan keuntungan. Paket tersebut tersedia dimulai dengan harga Rp760.000,- net/malam untuk jenis kamar Superior dengan minimal menginap selama 3 hari 2 malam.



Paket menginap tersebut sudah termasuk sarapan pagi untuk 2 orang, Afternoon Tea yang di antar ke kamar, bebas penggunaan Wi-Fi, akses ke kolam renang dan Gym, late check out sampai jam 16.00 WIB, potongan harga sebesar 15% untuk pemesanan makanan dan harga khusus untuk laundry sebanyak 4 potong hanya dengan Rp99.000,- net .



Seluruh rangkaian paket menginap ini berlaku pada 12-23 Mei 2021. Harga paket tersebut sudah termasuk pajak pemerintah dan biaya pelayanan.



Kebersamaan di Hari Raya Idul Fitri, sangat memiliki arti bagi semua umat muslim yang merayakannya. Halal Bihalal adalah salah satu contoh dalam berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat.



Untuk memeriahkan waktu bersilaturahmi sekaligus menikmati hidangan istimewa. Dengan mengangkat tema 'The Journey of North Sumatera Cuisine,' Swiss-Belhotel menyajikan beberapa menu citarasa khas dari Medan. Seperti Mie Gomak, Lontong Medan, Soto Medan, Mie Aceh Medan, Daun Singkong Tumbuk, Bika Ambon, Rujak Kolam, dan masih banyak pilihan yang lainnya.



Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, hanya dengan Rp145.000,-nett/orang dengan minimum pemesanan 10 orang, menu sudah bisa disajikan dan dinikmati dalam bentuk buffet. Harga tersebut sudah termasuk pajak pemerintah dan biaya pelayanan, berlaku mulai dari tanggal 13-23 Mei 2021.



Tentunya menu pilihan yang bervariasi khas dari Medan ini, akan membuat seluruh tamu dapat merasakan kebahagiaan dan keceriaan di Hari Raya Idul Fitri untuk berkumpul bersama orang-orang yang dicintai di Swiss-Belhotel Mangga Besar, Jakarta.



Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi dapat melalui e-mail resvsbmb@swiss-belhotel.com. Bisa juga langsung menghubungi di nomor telepon +62 21 6393 888 atau melalui Whatsapp di nomor +62 813 1795 6989. (RO/OL-10)