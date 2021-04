Garnier Ajak Masyarakat untuk Mengubah Sampah Menjadi Berkah

Berdasarkan data World Economy Forum pada tahun 2020, setiap menitnya masyarakat di Indonesia menghasilkan sekitar 13 ton sampah plastik. Berkaca pada besaran sampah yang dihasilkan manusia, Garnier sebagai brand kecantikan terkemuka di dunia mengajak masyarakat Indonesia untuk mengambil langkah kebaikan melalui #OneGreenStep guna menciptakan dampak positif menuju keberlanjutan bagi bumi dan semua orang.

Garnier beberapa saat lalu mengumumkan pencapaian dari kampanye Green Beauty yang diluncurkan tahun lalu. Green Beauty merupakan sebuah komitmen yang berfokus pada lima langkah keberlanjutan, yaitu formula ramah lingkungan, bahan baku secara keberlanjutan, solidarity sourcing, kemasan ramah lingkungan, dan aksi untuk planet yang lebih hijau. Adapun dari kelima pilar tersebut, Garnier mengumumkan pencapaiannya atas pilar kemasan eco-designed dan aksinya untuk planet yang lebih hijau.

Kampanye Green Beauty yang diluncurkan tahun lalu dengan dukungan KLHK, bekerja sama dengan eRecycle, telah berhasil mengumpulkan 5,3 ton sampah plastik dengan partisipasi 56 ribu masyarakat Indonesia Garnier telah disetujui oleh Cruelty Free International di bawah The Leaping Bunny.

“Pencapaian kampanye Green Beauty sejauh ini dari adalah bukti nyata pentingnya kolaborasi dalam meraih sebuah tujuan. Di bulan Ramadan ini, kembali kami mengamplifikasi peran bersama ini dalam mengurangi konsumsi plastik di Indonesia melalui kerja sama dengan XSProject dan eRecycle, di mana bersama-sama kita dapat mengubah sampah menjadi berkah berbentuk donasi fasilitas pendidikan untuk anak-anak keluarga pemulung,” jelas Pandu Brodjonegoro, Brand General Manager, Garnier Indonesia.

Sejalan dengan semangat Garnier dalam menciptakan bumi yang berkelanjutan untuk masa depan, Garnier menyadari pentingnya peran edukasi, khususnya di bidang ekonomi sirkular bagi generasi penerus. Oleh karena itu, melalui kampanye #OneGreenStep untuk Kebaikan ini, Garnier Indonesia bekerja sama dengan XSProject, NGO yang memiliki misi meningkatkan taraf kehidupan keluarga pemulung Jakarta. Kampanye ini mengajak masyarakat Indonesia untuk berdonasi kepada anak-anak pemulung dengan bantuan di bidang edukasi, sekaligus berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik. Kampanye yang dilakukan selama bulan Ramadhan ini mengajak konsumen untuk mengolah sampah melalui aplikasi eRecycle, yang mana nominal tersebut akan digandakan oleh Garnier untuk disumbangkan ke XSProject. Selain itu, untuk setiap transaksi produk Garnier di Tokopedia (click here and here), konsumen juga telah berdonasi sebesar Rp1.000 untuk XSProject.

“Perlu kita sadari peran besar pemulung dalam mendukung berjalannya ekonomi sirkular di Indonesia, oleh karena itu sangat tepat bagi kita untuk memberikan kebaikan dalam bentuk donasi dukungan pendidikan bagi keluarga dan anak pemulung melalui XSProject. Dengan #OneGreenStep untuk Kebaikan ini, bersama-sama kita dapat mengubah sampah menjadi berkah,” ujar Pandu.

“Kami sangat mengapresiasi kampanye Garnier dalam mendukung misi kami. Dalam kampanye #OneGreenStep untuk Kebaikan, XSProject akan berkontribusi dengan memberikan dukungan edukasi untuk anak-anak keluarga pemulung berupa biaya sekolah, seragam, buku, makanan, hingga kesehatan. Sudah sewajarnya kita memberikan dukungan penuh kepada anak-anak dari keluarga pemulung mengingat kontribusi besar mereka terhadap ekonomi sirkular dan usaha bersama kita dalam mencapai keberlanjutan. Harapan kami, melalui kampanye ini kita dapat meningkatkan kehidupan keluarga pemulung dan membantu menghentikan siklus kemiskinan,” papar Retno Hapsari, General Manager of XSProject.

Brand Ambassador, Chelsea Islan turut menyampaikan antusiasmenya untuk kampanye ini, “Gerakan Green Beauty sangat memudahkan aku dalam menjalankan komitmen green living aku. Di tahun ini, aku senang sekali bisa kembali turut ambil bagian di #OneGreenStep, yang memungkinkan kita semua untuk berkontribusi mengurangi sampah sekaligus donasi dukungan edukasi bagi anak-anak keluarga pemulung bersama Garnier dan XSProject. Aku sangat bangga dan excited untuk mengundang anak-anak muda terutama di Jakarta untuk ikut berdonasi bersama aku dan Brand Ambassador Garnier lainnya. Walaupun hanya satu langkah kecil, tapi bersama-sama, kita bisa memberikan dampak yang besar.”

“Kita semua bisa berpartisipasi dalam #OneGreenStep dan memenuhi target mengumpulkan 100 ton sampah di tahun 2021 guna mendukung pemerintah memenuhi target pengurangan sampah sebesar 30% yang sejalan dengan PPRI 97 tahun 2017. Di bulan Ramadan ini, ayo kita melakukan #OneGreenStep untuk kebaikan dengan berdonasi untuk edukasi anak-anak keluarga pemulung melalui aplikasi eRecycle, sambil terus mempercantik bumi!” tutup Pandu. (OL-12)