'Year of Ox - Year of Restoration' dari Teraskita Hotel Jakarta

PERAYAAN Imlek 2572 di Tahun 2021, akan jatuh pada hari Jumat, 12 Februari 2021. Secara umum, tahun 2021 ini merupakan tahun transisi, setelah disepanjang tahun 2020 oleh sebagian orang menyebut sebagai tahun mati. Karena selain mewabahnya virus korona (Covid-19) yang menjangkiti jutaan penduduk di dunia, sehingga menyebabkan jatuhnya ratusan ribu korban.

Sementara itu menurut astrologi China, tahun 2021 merupakan tahun Kerbau Logam. Bagi sebagian shio, tahun 2021 akan menjadi tahun keberuntungan dan sangat sempurna untuk fokus dalam hubungan baik cinta maupun pertemanan.

Tahun baru Imlek biasanya dirayakan dengan makan malam bersama dengan keluarga, aktivitas membersihkan rumah untuk menyapu bersih "kemalangan" tahun lalu dan menyambut "nasib baik" di tahun yang baru.

Selain itu perayaan Imlek tidak lepas dengan pemberian angpao atau amplop merah. Angpao biasanya diberikan oleh yang sudah menikah kepada yang masih belum menikah.

Melihat momen indah ini, Teraskita Hotel Jakarta managed by Dafam mengangkat tema "Year of Ox -Year of Restoration" di bulan Februari 2021 ini dengan harapan di tahun 2021 ini merupakan tahun pemulihan dari tahun 2020 dengan adanya wabah Covid-19, di mana kita semua dapat bangkit dari keterpurukan dengan adanya vaksin yang sudah mulai didistribusikan ke seluruh penduduk Indonesia.

Untuk memeriahkan "Year of Ox-Year of Restoration" ini, Hotel yang telah tersertifikasi CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environment) dari Kemenparekraf ini mengemas promo Chinese New Year Eve "Private Dinner" pada 11 Januari 2021, pukul 18.00 WIB sampai dengan 21.30 WIB di Meeting Room maupun di Canting Restaurant lantai tujuh dengan konsep Family Style untuk keluarga inti beserta sanak saudara. Paket ini dikemas dengan harga yang sangat terjangkau Rp 750.000 net/ 5 orang dan Rp 1.280.000 net/ 10 orang.

Menu yang ditawarkan pun sangat bervariasi dan lengkap dari appetizer sampai dessert, yaitu untuk appetizer ada Dimsum Ayam, Teh Telur, Yusheng. Main Course ada Nasi Goreng Hongkong, Siu Mie, Sapo Tahu Seafood, Steam Fish with Ginger Sauce, dan Ayam Kungpao. Sedangkan untuk Dessert ada Jeruk Kimkit atau Jeruk Imlek, Kue Mangko Merah, dan Kue Keranjang atau Nian Gao.

"Saya mewakili manajemen mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2572 bagi semua yang merayakan, harapan dan doa terbaik semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan keberuntungan yang baik, serta banyak kebahagiaan sepanjang tahun Imlek 2021," kata pria yang akrab disapa Ferry Febriari selaku General Manager Teraskita Hotel Jakarta managed by Dafam.

Promo di atas berlaku dengan jumlah terbatas. Reservasi sekarang, jangan lewatkan moment berharga ini bersama keluarga dan orang-orang terkasih Anda. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi (021) 2280-7777atau WA 08118877707 untuk fast response. (RO/OL-09)