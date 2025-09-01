Makna Lagu Dia Dia Dia Fatin, Lirik, Chord, dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Freepik.com)

Lagu Dia Dia Dia dari Fatin Shidqia adalah salah satu lagu pop yang menyentuh hati banyak pendengar. Dirilis pada tahun 2013, lagu ini menjadi single kedua dari album debutnya, For You. Dengan melodi yang mudah diingat dan lirik yang penuh emosi, lagu ini menceritakan tentang kehilangan cinta sejati. Artikel ini akan membahas makna lagu Dia Dia Dia Fatin, lirik lengkap, chord gitar versi mudah, dan fakta menarik di balik penciptaannya.

Makna Lagu Dia Dia Dia Fatin

Makna lagu Dia Dia Dia Fatin berpusat pada perasaan kehilangan dan penyesalan setelah ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Lagu ini menggambarkan seseorang yang awalnya merasa kuat dan tegar, namun baru menyadari betapa berartinya orang tersebut setelah kepergiannya. Lirik seperti “dia dia dia t’lah mencuri hatiku” menunjukkan kerinduan mendalam dan perasaan hampa yang tersisa. Lagu ini sangat relevan bagi siapa saja yang pernah mengalami patah hati atau kehilangan seseorang yang spesial.

Lirik Lagu Dia Dia Dia - Fatin Shidqia

Berikut adalah lirik lengkap lagu Dia Dia Dia yang ditulis dengan bahasa sederhana namun penuh makna:

Selalu kupikir bahwa aku tegarAku tak pernah menyangka kan beginiDan saat engkau tak di sisiku lagiBaru kurasakan arti kehilanganIngin kubicara, hasrat mengungkapkanMasih pantaskah ku bersamamu‘Tuk lalui hitam putih hidup iniSaat engkau pergi, tak kau bawa hatiDan tak ada lagi yang tersisaDia dia dia t’lah mencuri hatikuDan saat hari di mana kau tinggalkankuKupikir semuanya ‘kan baik-baik sajaDan kini baru kusadari semuaDia dia dia t’lah mencuri hatiku

Lirik ini mudah dipahami dan cocok untuk dinyanyikan oleh siapa saja, termasuk remaja. Kata-kata seperti “hitam putih hidup ini” menggambarkan perjalanan emosional yang penuh liku, membuat lagu ini begitu menyentuh.

Chord Gitar Dia Dia Dia Fatin (Versi Mudah untuk Pemula)

Bagi yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord versi mudah yang cocok untuk pemula:

[Intro]C G/B Am D G (2x)[Verse]G D EmSelalu kupikir bahwa aku tegarC G Am DAku tak pernah menyangka kan beginiG B Em ADan saat engkau tak di sisiku lagiC G/B Am D GBaru kurasakan arti kehilangan[Chorus]C DIngin kubicara, hasrat mengungkapkanBm EmMasih pantaskah ku bersamamuAm D GTuk lalui hitam putih hidup iniC DSaat engkau pergi, tak kau bawa hatiB EDan tak ada lagi yang tersisaAm G C D GDia dia dia tlah mencuri hatiku[Interlude]C G/B Am D G[Verse]G D Em DDan saat hari di mana kau tinggalkankuC G Am DKupikir semuanya kan baik-baik sajaG B Em D ADan kini baru kusadari semuaC G/B Am D GDia dia dia tlah mencuri hatiku[Chorus]C DIngin kubicara, hasrat mengungkapkanBm EmMasih pantaskah ku bersamamuAm D GTuk lalui hitam putih hidup iniC DSaat engkau pergi, tak kau bawa hatiB EDan tak ada lagi yang tersisaAm G C D GDia dia dia tlah mencuri hatiku

Chord ini menggunakan kunci dasar yang sederhana seperti C, G, Am, dan D, sehingga mudah dipelajari oleh pemula. Kamu bisa berlatih dengan tempo lambat untuk menguasai perpindahan chord.

Fakta Menarik di Balik Lagu Dia Dia Dia

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu Dia Dia Dia yang membuatnya istimewa:

Pencipta Lagu : Lagu ini diciptakan oleh Muhammad Fredy Harahap, komposer muda yang juga menulis single perdana Fatin, Aku Memilih Setia. Fredy dikenal mampu menciptakan lagu dengan emosi yang kuat.

: Lagu ini diciptakan oleh Muhammad Fredy Harahap, komposer muda yang juga menulis single perdana Fatin, Aku Memilih Setia. Fredy dikenal mampu menciptakan lagu dengan emosi yang kuat. Dirilis pada 2013 : Dia Dia Dia adalah single kedua dari album For You, dirilis pada 7 November 2013 bersamaan dengan video musiknya di YouTube.

: Dia Dia Dia adalah single kedua dari album For You, dirilis pada 7 November 2013 bersamaan dengan video musiknya di YouTube. Video Musik di Paris : Video musik lagu ini diambil di Paris dengan latar belakang Menara Eiffel. Fatin tampil dengan busana hijab yang modis, mencerminkan musim gugur di Paris.

: Video musik lagu ini diambil di Paris dengan latar belakang Menara Eiffel. Fatin tampil dengan busana hijab yang modis, mencerminkan musim gugur di Paris. Penghargaan : Lagu ini memenangkan Most Popular Song di Anugerah Planet Muzik 2014, menunjukkan popularitasnya di kalangan pendengar.

: Lagu ini memenangkan Most Popular Song di Anugerah Planet Muzik 2014, menunjukkan popularitasnya di kalangan pendengar. Tema Universal: Makna lagu Dia Dia Dia Fatin tentang kehilangan dan penyesalan membuatnya mudah diterima oleh berbagai kalangan, terutama remaja yang sedang mengalami patah hati.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Lagu Dia Dia Dia populer karena melodinya yang catchy dan liriknya yang sederhana namun mendalam. Fatin, sebagai penyanyi muda jebolan X Factor Indonesia, berhasil menyampaikan emosi lagu ini dengan tulus. Video musiknya yang menampilkan keindahan Paris juga menambah daya tarik visual. Selain itu, chord gitar yang mudah membuat lagu ini sering dimainkan oleh pemula, baik untuk latihan maupun cover di media sosial.

Kesimpulan

Lagu Dia Dia Dia dari Fatin Shidqia bukan hanya lagu pop biasa, tetapi juga cerminan emosi kehilangan yang mendalam. Makna lagu Dia Dia Dia Fatin yang menyentuh, ditambah dengan lirik yang mudah dipahami dan chord gitar yang sederhana, membuatnya cocok untuk semua kalangan, terutama remaja. Fakta di balik lagu ini, seperti proses penciptaan oleh Muhammad Fredy Harahap dan syuting video musik di Paris, menambah kekayaan cerita lagu ini. Jadi, jika kamu sedang mencari lagu untuk mengungkapkan perasaan atau belajar gitar, Dia Dia Dia adalah pilihan yang tepat!