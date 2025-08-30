Makna Lagu Get You Daniel Caesar: Chord, Lirik, dan Fakta Menarik

Ilustrasi(Dok Soundcloud)

Lagu Get You oleh Daniel Caesar adalah karya R&B yang penuh perasaan, dirilis pada tahun 2017 dalam album Freudian. Kolaborasi dengan Kali Uchis membuat lagu ini begitu istimewa. Artikel ini akan mengupas makna lagu Get You, menyediakan chord gitar yang mudah untuk pemula, lirik lengkap, dan fakta menarik di balik penciptaannya. Cocok untuk penggemar musik atau kamu yang ingin memainkan lagu ini!

Makna Lagu Get You: Cinta Sejati yang Penuh Keajaiban

Makna lagu Get You bercerita tentang kebahagiaan dan rasa syukur atas cinta sejati. Daniel Caesar menggambarkan perasaan takjub karena berhasil mendapatkan seseorang yang sangat dicintai, meski hidup penuh tantangan. Lirik seperti “Through drought and famine, natural disasters, my baby has been around for me” menunjukkan kesetiaan pasangan di saat suka dan duka. Lagu ini penuh dengan bahasa kiasan yang romantis, membuatnya begitu menyentuh hati pendengar.

Lagu ini juga menggambarkan cinta yang tulus dan kuat. Daniel Caesar seolah ingin bilang bahwa pasangannya adalah segalanya baginya. Bagian vokal Kali Uchis menambah nuansa romantis, membuat makna lagu Get You semakin dalam dan emosional.

Baca juga : Makna Lagu Get You Daniel Caesar: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Chord Gitar Get You: Mudah untuk Pemula

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk lagu Get You yang cocok untuk pemula. Gunakan capo di fret 2 agar nadanya sesuai dengan lagu asli.

[Intro]Dm7 G7 Cmaj7 Am7[Verse 1]Dm7 G7Through drought and famine, natural disastersCmaj7 Am7My baby has been around for meDm7 G7Kingdoms have fallen, angels be callin'Cmaj7 Am7None of that could ever make me leave[Pre-Chorus]Dm7 G7Every time I look into your eyes, I see itCmaj7 Am7You're all I needDm7 G7Every time I get a bit inside, I feel itCmaj7 Am7You're all I need[Chorus]Dm7 G7Ooh, who would've thought I'd get you?Cmaj7 Am7Ooh, who would've thought I'd get you?[Verse 2]Dm7 G7And when we're making loveCmaj7 Am7Your cries, they can be heard from far and wideDm7 G7It's only the two of usCmaj7 Am7Everything I need between those thighs[Pre-Chorus]Dm7 G7Every time I look into your eyes, I see itCmaj7 Am7You're all I needDm7 G7Every time I get a bit inside, I feel itCmaj7 Am7You're all I need[Chorus]Dm7 G7Ooh, who would've thought I'd get you?Cmaj7 Am7Ooh, who would've thought I'd get you?

Tips: Gunakan petikan lembut untuk menangkap nuansa R&B lagu ini. Latih transisi antara Dm7 dan G7 agar permainanmu lebih mulus. Dengarkan lagu aslinya untuk merasakan ritme yang tepat.

Lirik Lengkap Lagu Get You

Berikut adalah lirik lengkap lagu Get You oleh Daniel Caesar featuring Kali Uchis:

[Verse 1: Daniel Caesar]Through drought and famine, natural disastersMy baby has been around for meKingdoms have fallen, angels be callin'None of that could ever make me leave[Pre-Chorus: Daniel Caesar]Every time I look into your eyes, I see itYou're all I needEvery time I get a bit inside, I feel itYou're all I need[Chorus: Daniel Caesar]Ooh, who would've thought I'd get you?Ooh, who would've thought I'd get you?[Verse 2: Daniel Caesar]And when we're making loveYour cries, they can be heard from far and wideIt's only the two of usEverything I need between those thighs[Pre-Chorus: Daniel Caesar]Every time I look into your eyes, I see itYou're all I needEvery time I get a bit inside, I feel itYou're all I need[Chorus: Daniel Caesar]Ooh, who would've thought I'd get you?Ooh, who would've thought I'd get you?[Bridge: Kali Uchis]And I'll take some timeJust to be thankfulThat I had days full of you, youBefore it winds down intoThe memories of you, youWho would've thought I'd get you?Who would've thought I'd get you?[Chorus: Daniel Caesar]Ooh, who would've thought I'd get you?Ooh, who would've thought I'd get you?

Lirik ini menunjukkan betapa makna lagu Get You penuh dengan perasaan cinta yang mendalam. Nyanyikan dengan penuh emosi untuk menghayati pesan lagunya!

Fakta Menarik di Balik Lagu Get You

Kolaborasi Spesial : Lagu ini menampilkan Kali Uchis, penyanyi asal Kolombia-Amerika, yang vokalnya memberikan sentuhan romantis tambahan.

: Lagu ini menampilkan Kali Uchis, penyanyi asal Kolombia-Amerika, yang vokalnya memberikan sentuhan romantis tambahan. Bagian dari Album Ikonik : Get You adalah single utama dari album Freudian , yang dinominasikan untuk Grammy Awards kategori Best R&B Album.

: adalah single utama dari album , yang dinominasikan untuk Grammy Awards kategori Best R&B Album. Inspirasi Pribadi : Daniel Caesar mengatakan lagu ini terinspirasi dari pengalaman cintanya, mencerminkan rasa syukur atas kehadiran seseorang yang istimewa.

: Daniel Caesar mengatakan lagu ini terinspirasi dari pengalaman cintanya, mencerminkan rasa syukur atas kehadiran seseorang yang istimewa. Popularitas Global : Lagu ini mencapai Top 10 di Billboard Hot R&B Songs dan telah distream lebih dari 1 miliar kali di Spotify hingga 2025.

: Lagu ini mencapai Top 10 di Billboard Hot R&B Songs dan telah distream lebih dari 1 miliar kali di Spotify hingga 2025. Proses Produksi: Diproduksi bersama BADBADNOTGOOD dan Jordan Evans, lagu ini memiliki nuansa soul yang kaya dengan sentuhan jazz.

Fakta-fakta ini membuat makna lagu Get You semakin menarik untuk dijelajahi, baik sebagai pendengar maupun pemain musik.

Kesimpulan

Get You oleh Daniel Caesar adalah lagu R&B yang memikat dengan melodi lembut dan lirik penuh makna. Makna lagu Get You tentang cinta sejati dan kesetiaan membuatnya relatable bagi banyak orang. Dengan chord yang mudah dan lirik yang emosional, lagu ini cocok untuk pemula yang ingin belajar gitar sambil menikmati musik berkualitas. Cobalah mainkan lagu ini dan rasakan sendiri keajaiban cinta yang dibawakan Daniel Caesar!