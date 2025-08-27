Makna Lagu Get You Daniel Caesar: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Lirik lagu Get You Daniel Caesar(Freepik)

LAGU Get You oleh Daniel Caesar adalah salah satu karya R&B yang memikat hati pendengar dengan melodi lembut dan lirik penuh emosi. Dirilis pada tahun 2017 sebagai bagian dari album Freudian, lagu ini menampilkan kolaborasi dengan Kali Uchis. Artikel ini akan mengupas makna lagu Get You Daniel Caesar, menyediakan lirik, chord sederhana untuk gitar, dan fakta menarik di balik penciptaannya.

Makna Lagu Get You Daniel Caesar

Makna lagu Get You Daniel Caesar adalah ungkapan kebahagiaan dan rasa syukur atas cinta sejati. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasa takjub karena berhasil mendapatkan pasangan yang sangat dicintai, meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Liriknya menggunakan bahasa kiasan untuk menggambarkan cinta yang tulus dan kuat, seperti “Through drought and famine, natural disasters, my baby has been around for me,” yang menunjukkan bahwa pasangan tersebut selalu setia di saat suka maupun duka.

Daniel Caesar mengekspresikan rasa tidak percaya bahwa ia bisa memiliki seseorang yang begitu berarti, sebagaimana terlihat pada chorus: “Ooh, who would’ve thought I’d get you?” Bagian yang dinyanyikan Kali Uchis menambahkan sentuhan romantis, menggambarkan perasaan hidup dan bahagia dalam cinta, seperti “Boy, you make me feel so alive.”

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Get You yang ditulis oleh Daniel Caesar dan Kali Uchis:

[Verse 1: Daniel Caesar]Through drought and famine, natural disastersMy baby has been around for meKingdoms have fallen, angels be callin'None of that could ever make me leave[Pre-Chorus: Daniel Caesar]Every time I look into your eyes, I see itYou're all I needEvery time I get a bit inside, I feel it[Chorus: Daniel Caesar]Ooh, who would've thought I'd get you?Ooh, who would've thought I'd get you?[Verse 2: Daniel Caesar]And when we're making loveYour cries, they can be heard from far and wideIt's only the two of usEverything I need between those thighs[Pre-Chorus: Daniel Caesar]Every time I look into your eyes, I see itYou're all I needEvery time I get a bit inside, I feel it[Chorus: Daniel Caesar]Ooh, who would've thought I'd get you? Oh yeahOoh, who would've thought I'd get you?[Verse 3: Kali Uchis]And I'll take some timeJust to be thankfulThat I had days full of you, youBefore it winds down intoThe memories, it's all just memories[Bridge: Daniel Caesar](If you've got someone you like)Don't you love when I come around(Feel something that's right, somebody just tell somebody)Build you up then I take you down[Chorus: Daniel Caesar]Ooh, who would've thought I'd get you? Oh yeahOoh, who would've thought I'd get you?[Outro: Kali Uchis]This feels like summerBoy, you make me feel so aliveJust be my loverBoy, you'll lead me to paradise

Chord Gitar Get You Daniel Caesar

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk Get You yang cocok untuk pemula. Chord ini menggunakan kunci dasar yang mudah dimainkan:

[Verse]Am GThrough drought and famine, natural disastersF GMy baby has been around for meAm GKingdoms have fallen, angels be callin'F GNone of that could ever make me leave[Pre-Chorus]F GEvery time I look into your eyes, I see itAm CYou're all I needF GEvery time I get a bit inside, I feel it[Chorus]F GOoh, who would've thought I'd get you?Am COoh, who would've thought I'd get you?

Catatan: Gunakan capo pada fret ke-1 untuk menyesuaikan nada asli lagu. Pastikan untuk memainkan chord dengan ritme yang lembut untuk mencerminkan nuansa R&B lagu ini.

Fakta Menarik di Balik Lagu Get You

1. Kolaborasi dengan Kali Uchis

Lagu ini menampilkan Kali Uchis, penyanyi asal Kolombia-Amerika yang dikenal dengan gaya vokalnya yang unik. Kolaborasi ini menambah dimensi emosional pada lagu, terutama pada bagian outro yang dinyanyikan Kali.

2. Bagian dari Album Freudian

Get You adalah salah satu singel dari album Freudian, yang dirilis pada 2017. Album ini mengukuhkan posisi Daniel Caesar sebagai salah satu bintang baru di genre R&B dan neo-soul, dengan harmoni yang kaya dan melodi yang hangat.

3. Popularitas Global

Lagu ini telah didengar lebih dari 1 miliar kali di platform streaming seperti Spotify, menunjukkan daya tariknya yang luas. Makna lagu Get You Daniel Caesar yang universal tentang cinta membuatnya disukai oleh berbagai kalangan pendengar.

4. Penggunaan Harmoni yang Kaya

Menurut analisis musik, Get You menggunakan chord yang kompleks seperti seventh dan borrowed chords, yang memberikan tekstur harmoni yang kaya, ciri khas genre R&B dan neo-soul.

5. Inspirasi dari Kehidupan Pribadi

Meskipun Daniel Caesar tidak secara eksplisit mengungkapkan inspirasi di balik lagu ini, banyak penggemar menduga bahwa liriknya mencerminkan pengalaman pribadinya dalam menemukan cinta yang mendalam dan tak terduga.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Makna lagu Get You Daniel Caesar yang emosional dan relatable membuatnya mudah diterima oleh pendengar. Lirik yang jujur, dipadukan dengan melodi yang menenangkan dan vokal lembut Daniel Caesar, menciptakan pengalaman mendengarkan yang intim. Bagian Kali Uchis juga menambah nuansa romantis yang memperkuat pesan cinta dalam lagu ini.

Chord yang sederhana namun mendukung suasana lagu membuatnya mudah dimainkan oleh pemula, sementara fakta di balik penciptaannya menambah kedalaman bagi penggemar musik yang ingin tahu lebih banyak. Apakah kamu penggemar R&B atau hanya ingin belajar memainkan lagu ini, Get You adalah pilihan yang sempurna untuk dinikmati.

Kesimpulan

Get You oleh Daniel Caesar adalah lagu yang merayakan cinta sejati dengan lirik yang penuh makna dan melodi yang memikat. Dengan chord yang mudah dipelajari dan fakta menarik di baliknya, lagu ini tidak hanya enak didengar tetapi juga menyenangkan untuk dimainkan. Makna lagu Get You Daniel Caesar tentang kebahagiaan dan rasa syukur dalam cinta membuatnya abadi di hati pendengar.