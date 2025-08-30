Makna Lagu Get Free Lana Del Rey: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
LAGU Get Free dari Lana Del Rey adalah salah satu karya penuh makna dari album Lust for Life (2017). Lagu ini menawarkan pesan tentang kebebasan, penemuan diri, dan perjuangan melawan batasan batin. Artikel ini akan membahas makna lagu Get Free Lana Del Rey, lirik, chord gitar, dan fakta menarik di baliknya untuk penggemar musik dan pemain gitar.
Get Free menceritakan perjalanan Lana Del Rey untuk keluar dari kegelapan emosional menuju kebebasan batin. Liriknya mencerminkan keinginan untuk lepas dari kendali orang lain dan menemukan jati diri. Menurut Lana, lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya, di mana ia belajar untuk tidak membiarkan orang lain menghentikan potensinya. Frasa "out of the black, into the blue" melambangkan transisi dari kesedihan menuju harapan dan kejelasan.
Lagu ini juga menyentuh tema menolak ilusi, seperti mengejar "pelangi" yang tidak nyata. Lana mengajak pendengar untuk mengambil kendali atas hidup mereka dan hidup sesuai keinginan sendiri, bukan permainan orang lain.
Berikut adalah lirik lengkap lagu Get Free yang penuh makna:
Finally, I'm crossing the thresholdFrom the ordinary world to the reveal of my heartUndoubtedly, that will for certainTake the dead out of the sea and the darkness from the artsThis is my commitment, my modern manifestoI'm doing it for all of us who never got the chanceFor, and for (shut up, shut up)And all my birds of paradise (shut up, shut up)Who never got to fly at night (shut up, shut up)'Cause they were caught up in the danceSometimes it feels like I've got a war in my mindI wanna get off, but I keep riding the rideI never really noticed that I had to decideTo play someone's game, or live my own lifeAnd now I doI wanna moveOut of the black (out of the black)Into the blue (into the blue)
Lirik ini menunjukkan perjuangan batin Lana dan tekadnya untuk hidup bebas. Baris seperti "Sometimes it feels like I've got a war in my mind" sangat relatable bagi banyak orang yang merasa terjebak dalam konflik internal.
Berikut adalah chord gitar sederhana untuk Get Free yang cocok untuk pemula:
[Intro]Am G F C[Verse 1]Am GFinally, I'm crossing the thresholdF CFrom the ordinary world to the reveal of my heartAm GUndoubtedly, that will for certainF CTake the dead out of the sea and the darkness from the arts[Chorus]Am GSometimes it feels like I've got a war in my mindF CI wanna get off, but I keep riding the rideAm GI never really noticed that I had to decideF CTo play someone's game, or live my own life[Bridge]Am GAnd now I doF CI wanna moveAm GOut of the blackF CInto the blue
Chord ini menggunakan kunci dasar Am, G, F, dan C, yang mudah dimainkan di gitar. Pastikan untuk menyesuaikan ritme dengan tempo lagu agar lebih pas saat dimainkan.
Berikut beberapa fakta unik tentang Get Free yang menambah daya tarik lagu ini:
Video musik Get Free dirancang untuk mencerminkan tema kebebasan dan pertumbuhan, seperti yang dijelaskan Lana dalam wawancara. Ia juga sering membawakan lagu ini di tur LA to the Moon pada 2018, memukau penggemar dengan penampilan emosionalnya.
Get Free bukan hanya lagu, tetapi juga cerminan perjuangan banyak orang untuk menemukan kebebasan batin. Makna lagu Get Free Lana Del Rey mengajak kita untuk berani keluar dari zona nyaman dan menjalani hidup sesuai keinginan sendiri. Dengan lirik yang puitis, melodi yang menenangkan, dan chord yang mudah dimainkan, lagu ini cocok untuk dinikmati baik sebagai pendengar maupun musisi.
Lagu Get Free adalah karya inspiratif dari Lana Del Rey yang menggabungkan lirik penuh makna, melodi indah, dan cerita di baliknya yang menarik. Dengan chord gitar yang sederhana, penggemar bisa memainkan lagu ini sambil merenungi pesan tentang kebebasan dan penemuan diri. Jika kamu ingin mendalami makna lagu Get Free Lana Del Rey, dengarkan lagunya, coba mainkan chordnya, dan rasakan sendiri perjalanan emosionalnya!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved