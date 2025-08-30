Go Min Si Klarifikasi Tuduhan Perundungan, Tegaskan tak Pernah Lakukan Kekerasan di Sekolah

Aktris Go Min Si(Dok. Allkpop)

AKTRIS Korea Selatan Go Min Si akhirnya buka suara setelah tiga bulan bungkam terkait tuduhan perundungan di sekolah. Melalui unggahan Instagram pribadinya pada Rabu (28/8/2025), Go Min Si membantah keras pernah melakukan kekerasan saat duduk di bangku SMP.

Dalam pernyataannya, aktris berusia 29 tahun ini menegaskan dirinya memang pernah menjadi siswi nakal, namun tidak pernah melakukan perundungan.

“Saya sadar pernah menjadi murid yang tidak dewasa. Tapi saya bersumpah dengan tulus, saya tidak pernah melakukan tindak kekerasan di sekolah,” tulis Go Min Si.

Ia juga menambahkan bahwa isu bullying di sekolah adalah masalah serius yang perlu ditangani, tetapi tidak boleh dijadikan senjata untuk menjatuhkan orang lain.

Tekanan Selama Penyelidikan

Go Min Si mengaku hidup dalam tekanan selama penyelidikan berlangsung.

“Selama menunggu hasil penyelidikan, saya harus menekan perasaan tidak enak ini setiap hari. Saya merasa perlu menyampaikan posisi saya, terutama untuk orang-orang yang sabar menunggu penjelasan dari saya,” ungkapnya.

Menurutnya, penyalahgunaan isu perundungan justru bisa mengaburkan perhatian dari korban nyata.

Kasus ini bermula dari unggahan seorang anonim di komunitas online yang mengaku sebagai korban perundungan Go Min Si. Hingga kini, pihak kepolisian Korea masih mendalami klaim tersebut.

Kontroversi Go Min Si Sebelumnya

Ini bukan pertama kalinya Go Min Si terseret kontroversi. Pada 2021, ia menuai kritik setelah fotonya saat minum alkohol di bawah umur tersebar. Kala itu, ia mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Pada Juni 2025, Go Min Si juga dikabarkan dicoret dari drama Grand Galaxy Hotel akibat kontroversi bullying yang menyeret namanya. Meski begitu, ia masih aktif di dunia hiburan dan kini tengah menjalani syuting serial Netflix terbaru, Sweet Part-Time Job.

Meski diterpa isu perundungan, banyak penggemar tetap memberi dukungan pada Go Min Si. Warganet berharap publik tidak buru-buru menghakimi sebelum ada keputusan resmi dari pihak berwenang.

“Betapa kejamnya ketika seseorang bisa dengan mudah merusak hidup orang lain di internet, hanya dengan asumsi tanpa peduli pada fakta. Kebenaran pada akhirnya akan terungkap,” tambah Go Min Si. (Allkpop/Z-10)