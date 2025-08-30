Tips Tingkatkan Kepercayaan Diri ala Indahkus

Indah Kusumaningrum(voi)

Indah Kusumaningrum, atau lebih dikenal dengan nama panggung Indahkus, merupakan aktris, musisi, sekaligus dancer asal Padang, Sumatera Barat yang sudah menorehkan kiprah hingga kancah internasional. Dengan mengikuti ajang Miss Indonesia 2014, berakting di berbagai karya, hingga tampil dalam ajang bakat E-Pop Unity di China pada 2023, Indahkus terbukti memiliki tekad kuat dan kepercayaan diri tinggi.

Bagi Indahkus, dance adalah salah satu pilar penting dalam dunia hiburan, selain menyanyi. Menurutnya, menari membantu memperkuat penampilan saat bernyanyi karena lewat gerakan, karakter, maupun koreografi, bahkan sekadar blocking, pesan dalam lagu bisa tersampaikan lebih maksimal. “Dance juga membuatku lebih percaya diri,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa menari seharusnya bukan sekadar aktivitas melelahkan, melainkan wadah yang menyenangkan. Dengan menikmatinya tanpa memikirkan salah atau benar, rasa percaya diri akan muncul dengan sendirinya.

Selain itu, latihan dance yang konsisten juga membantu Indahkus mengatur pernapasan saat bernyanyi. “Sejak mulai latihan nari sambil nyanyi, aku jadi lebih bisa mengatur napas ketika bernyanyi,” ungkapnya.

Baginya, pernapasan optimal yang dipadukan dengan gerakan dance berirama cepat menjadi sumber kepercayaan diri sekaligus meningkatkan kualitas penampilan.

Lebih jauh, Indahkus menilai bahwa dance memberi manfaat lain seperti memperbaiki postur tubuh, melatih kelenturan, hingga membuat tubuh lebih sehat dan bertenaga. Ia juga melihat dance sebagai wadah kreativitas anak muda, khususnya Gen Z, untuk mengekspresikan bakatnya.

Tren dance yang ramai di media sosial menjadi motivasi generasi muda untuk tampil di hadapan dunia. Menurut Indahkus, feedback positif dari teman maupun warganet bisa menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran agar terus berkembang serta semakin percaya diri dalam menunjukkan bakat.