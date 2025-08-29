Lirik Lagu Evakuasi Hindia: Chord Gitar dan Fakta Menarik di Baliknya

Headline
LAGU Evakuasi dari Hindia adalah karya yang menyentuh hati, terutama bagi mereka yang mencari ketenangan di tengah tekanan hidup. Dirilis pada 2019 sebagai pembuka album Menari Dalam Bayangan, lagu ini mengusung tema kesehatan mental dan keberanian untuk melepaskan diri dari lingkungan yang merusak. Artikel ini menyajikan lirik lagu Evakuasi, chord gitar sederhana, dan fakta menarik di balik penciptaannya, cocok untuk penggemar musik dan pemula yang ingin memainkan lagunya.
Lirik lagu Evakuasi berfokus pada pencarian kedamaian batin. Baskara Putra, atau Hindia, menulis lagu ini berdasarkan pengalaman pribadinya menghadapi tekanan sosial dan budaya "panjat sosial" di media sosial. Lirik seperti "Aku hanya ingin ketenangan, bukan rumah, uang, atau ketenaran" mencerminkan keinginan sederhana untuk hidup tanpa beban ekspektasi. Kata "evakuasi" melambangkan pelarian dari situasi yang memicu stres menuju tempat yang lebih aman secara emosional. Lagu ini sangat relevan untuk remaja yang menghadapi kecemasan atau hubungan toksik.
Berikut adalah lirik lagu Evakuasi yang penuh makna dan mudah dipahami:
[Verse 1]Aku hanya ingin ketenanganBukan rumah, uang atau ketenaranAku hanya butuh ketenanganIa sangat jauh, hanya angan-anganAku hanya ingin ketenanganTanpa kabar, panggilan dan pertemuanAku hanya butuh ketenanganMenghilangkan diri dari keramaian[Chorus]Seribu Tuhan, ini beratBangun, berpura menjadi kuatSungguh semua ini bom waktuMemikul ceritamu, memikul salahku[Verse 2]Aku bukan objek validasiJauhkan diriku dari foto selfieAku bukan objek imitasiJangan pakai fotoku di akun pribadiKau tak akan pernah mengenalikuBerbicara seakan kau tahu dirikuKu mendoakanmu dari jauhTak perlu mengirim pesan di ulang tahunmu[Bridge]Sekarang ku pergi, anggap aku matiSelamatkan diri, oh evakuasiJangan cari akuSiang hari, sore nanti, malam iniKu menari dengan bayangan diri sendiriSekarang ku pergi, anggap aku matiSelamatkan diri, oh evakuasiJangan cari akuSiang hari, sore nanti, malam iniKu menari dengan bayangan diri sendiri[Outro]Aku hanya ingin ketenanganIa sangat jauhHanya angan-anganAku hanya butuh ketenangan
Lirik ini sederhana namun dalam, membuat lirik lagu Evakuasi mudah diterima oleh berbagai kalangan, terutama remaja.
Bagi yang ingin memainkan lagu ini, berikut adalah chord gitar Evakuasi yang sederhana dan cocok untuk pemula (gunakan capo di fret 3 untuk menyesuaikan nada):
[Verse 1]Bbsus2 GmAku hanya ingin ketenanganBbsus2 GmBukan rumah, uang atau ketenaranBbsus2 GmAku hanya butuh ketenanganBbsus2 GmIa sangat jauh, hanya angan-anganBbsus2 GmAku hanya ingin ketenanganBbsus2 GmTanpa kabar, panggilan dan pertemuanBbsus2 GmAku hanya butuh ketenanganBbsus2 GmMenghilangkan diri dari keramaian[Chorus]C GmSeribu Tuhan, ini beratC A#Bangun, berpura menjadi kuatC GmSungguh semua ini bom waktuC GMemikul ceritamu, memikul salahku[Bridge]Gm A#Sekarang ku pergi, anggap aku matiGm CSelamatkan diri, oh evakuasiA#Jangan cari akuC GSiang hari, sore nanti, malam iniC GmKu menari dengan bayangan diri sendiri
Chord ini mudah dimainkan dengan gitar akustik. Sesuaikan capo sesuai nada suara Anda untuk kenyamanan.
Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lirik lagu Evakuasi dan penciptaannya yang membuat lagu ini semakin istimewa:
Lirik lagu Evakuasi sangat resonan dengan remaja karena menyuarakan perjuangan melawan tekanan sosial. Pesan tentang kesehatan mental dan pentingnya menjaga diri dari lingkungan toksik membuat lagu ini terasa seperti dukungan emosional. Lagu ini mengajak pendengar untuk berani mengambil langkah menuju ketenangan batin.
Lagu Evakuasi dari Hindia adalah kombinasi sempurna antara lirik puitis, melodi yang menyentuh, dan pesan mendalam tentang kesehatan mental. Dengan chord gitar Evakuasi yang mudah dipelajari dan fakta menarik di baliknya, lagu ini wajib masuk daftar putar Anda. Dengarkan di Spotify, pelajari chord-nya, dan temukan inspirasi dari setiap nadanya!
