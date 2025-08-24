Lirik Lagu Hindia Evakuasi: Chord, Makna, dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(youtube)

Apakah kamu sedang mencari lirik lagu Hindia Evakuasi lengkap dengan chord gitar? Lagu ini adalah salah satu karya masterpiece dari Baskara Putra, yang lebih dikenal dengan nama panggung Hindia. Dirilis sebagai pembuka album Menari dengan Bayangan pada 2019, lagu ini mencuri perhatian dengan lirik puitis dan makna mendalam tentang kesehatan mental. Artikel ini akan membahas lirik, chord, serta fakta menarik di balik lagu ini dengan bahasa yang mudah dipahami!

Lirik Lagu Hindia Evakuasi

Berikut adalah lirik lagu Hindia Evakuasi yang penuh makna. Lirik ini menggambarkan keinginan seseorang untuk mencari ketenangan di tengah tekanan hidup:

[Verse 1] Aku hanya ingin ketenangan Bukan rumah, uang atau ketenaran Aku hanya butuh ketenangan Ia sangat jauh, hanya angan-angan Aku hanya ingin ketenangan Tanpa kabar, panggilan dan pertemuan Aku hanya butuh ketenangan Menghilangkan diri dari keramaian [Chorus] Seribu Tuhan, ini berat Bangun, berpura menjadi kuat Sungguh semua ini bom waktu Memikul ceritamu, memikul salahku [Verse 2] Aku bukan objek validasi Jauhkan diriku dari foto selfie Aku bukan objek imitasi Jangan pakai fotoku di akun pribadi Kau tak akan pernah mengenaliku Berbicara seakan kau tahu diriku Ku mendoakanmu dari jauh Tak perlu mengirim pesan di ulang tahunku [Bridge] Sekarang ku pergi, anggap aku mati Selamatkan diri, oh evakuasi Jangan cari aku Siang hari, sore nanti, malam ini Ku menari dengan bayangan diri sendiri Sekarang ku pergi, anggap aku mati Selamatkan diri, oh evakuasi Jangan cari aku Siang hari, sore nanti, malam ini Kumenari dengan bayangan diri sendiri [Outro] Aku hanya ingin ketenangan Bukan rumah, uang atau ketenaran Aku hanya butuh ketenangan

Chord Gitar Lagu Hindia Evakuasi

Untuk kamu yang ingin memainkan lirik lagu Hindia Evakuasi dengan gitar, berikut chord dasar yang mudah dipelajari, cocok untuk pemula:

[Verse 1] A# Gm Aku hanya ingin ketenangan A# Gm Bukan rumah, uang atau ketenaran A# Gm Aku hanya butuh ketenangan A# Gm Ia sangat jauh, hanya angan-angan [Chorus] C Gm Seribu Tuhan, ini berat C A# Bangun, berpura menjadi kuat C Gm Sungguh semua ini bom waktu C G Memikul ceritamu, memikul salahku [Bridge] Gm A# Sekarang ku pergi, anggap aku mati Gm C Selamatkan diri, oh evakuasi A# C Jangan cari aku G Siang hari, sore nanti, malam ini C Gm Ku menari dengan bayangan diri sendiri

Catatan: Gunakan capo di fret ke-3 untuk mempermudah permainan chord bagi pemula.

Makna Lagu Evakuasi

Lagu Hindia Evakuasi mengisahkan tentang keinginan untuk melepaskan diri dari tekanan sosial dan mencari ketenangan batin. Lirik seperti “Aku hanya ingin ketenangan” menunjukkan kejenuhan terhadap keramaian, ekspektasi sosial, dan validasi dari orang lain. Bagian bridge, “Sekarang ku pergi, anggap aku mati, selamatkan diri, oh evakuasi,” menggambarkan keinginan untuk “kabur” dari situasi yang membebani demi menjaga kesehatan mental.

Penelitian semiotika menunjukkan bahwa lagu ini mencerminkan isu kesehatan mental remaja, seperti kecemasan, depresi, dan hubungan toksik. Pesan utamanya adalah pentingnya kesadaran diri dan mencari keseimbangan dalam hidup.

Fakta Menarik di Balik Lagu Evakuasi

Pembuka Album Ikonis : Evakuasi adalah lagu pembuka di album Menari dengan Bayangan, yang dirilis pada 2019 oleh label Sun Eater.

: Evakuasi adalah lagu pembuka di album Menari dengan Bayangan, yang dirilis pada 2019 oleh label Sun Eater. Video Klip Unik : Video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Klip ini menggunakan kumpulan video dari penggemar, mencerminkan cerita nyata tentang perjuangan hidup.

: Video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Klip ini menggunakan kumpulan video dari penggemar, mencerminkan cerita nyata tentang perjuangan hidup. Kolaborasi Keren : Lirik lagu ini ditulis oleh Baskara Putra bersama Kareem Soenharjo, menambah kedalaman emosional pada setiap bait.

: Lirik lagu ini ditulis oleh Baskara Putra bersama Kareem Soenharjo, menambah kedalaman emosional pada setiap bait. Tema Kesehatan Mental : Lagu ini menjadi favorit karena mengangkat isu kesehatan mental dengan cara yang relate bagi anak muda.

: Lagu ini menjadi favorit karena mengangkat isu kesehatan mental dengan cara yang relate bagi anak muda. Popularitas di Kalangan Remaja: Hindia dikenal karena liriknya yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, membuat Evakuasi mudah diterima oleh generasi muda.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Lirik lagu Hindia Evakuasi populer karena kejujuran dan kesederhanaan kata-katanya. Lagu ini seperti cerminan perasaan banyak orang yang merasa lelah dengan tekanan hidup. Ditambah dengan melodi yang mudah diingat, lagu ini cocok untuk dinyanyikan sambil bermain gitar atau sekadar dinikmati saat sedang ingin menyendiri.

Cara Memainkan Chord untuk Pemula

Jika kamu baru belajar gitar, cobalah mainkan chord di atas dengan tempo lambat. Gunakan metronom untuk menjaga ritme. Chord seperti A#, Gm, dan C cukup sederhana, tapi pastikan jari-jarimu sudah terbiasa dengan perpindahan chord. Kamu juga bisa menonton tutorial gitar di YouTube untuk lagu ini agar lebih mudah memahami strumming pattern-nya.

Dengan lirik lagu Hindia Evakuasi dan chord yang mudah dipelajari, kamu bisa menikmati lagu ini sambil meresapi maknanya.