Konser Musik Sunset di Kebun Sajikan Seni dan Tumbuhkan Kepedulian pada Lingkungan

Ilustrasi(Dok Ist)

RANGKAIAN konser musik Sunset di Kebun kembali memanjakan pencinta musik Tanah Air. Kali ini event musik bertajuk Sunset di Kebun Raya Bogor Phase 2 akan digelar di Kebun Raya Bogor, Bogor, Jawa Barat, pada 30-31 Agustus mendatang.

Managing Director PT Mitra Natura Raya Marga Anggrianto mengatakan Sunset di Kebun bukan sekadar konser musik, melainkan sebuah pengalaman menikmati harmoni alam dan seni sambil menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

Ia melanjutkan gelaran Sunset di Kebun tahun ini mengangkat dan mengenalkan Jewel Orchid sebagai Plant Hero. Konsep Plant Heroes ini pun menjadi cara untuk mengenalkan tumbuhan endemik dan meningkatkan kesadaran atas pentingnya perlindungan spesies flora di Indonesia.

Baca juga : Adhitia Sofyan Ramaikan Sunset di Kebun 2024, Terpikir Konsep Mini Orkestra

"Nantinya kita menampilkan maskot Jewel Orchid yang merupakan anggrek tumbuh dan berkembang di dalam kebun di tengah kota Bogor," ucap dia.

Ada pula program bertajuk Lesstari untuk memperkenalkan pengunjung pada proses berkelanjutan dimulai dari hal kecil. Salah satunya, meminimalisasi sampah dan dampak negatifnya saat di lingkungan acara.

Ia memaparkan tahun ini, Sunset di Kebun hadir dalam enam series di lima kota yaitu Kebun Raya Cibodas, Cianjur, Kebun Raya Bogor, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kebun Raya Bali, dan Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan.

Baca juga : Amankah Membawa Bayi ke Konser? Ini Faktanya

Sesuai namanya, Sunset di Kebun merupakan acara yang mengajak penonton untuk bisa menikmati momen sore hari dengan suasana hijau Kebun Raya Bogor beralaskan matras piknik di atas hamparan rumput luas.

Sambil menikmati momen santai, pengunjung akan dihibur dengan live music dari musisi ternama serta konsep pertunjukan yang ramah keluarga.

"Selain orang dewasa, anak-anak dapat menikmati suasana dan keseruan acara lewat Kids Corner yang memungkinkan anak-anak bisa bermain, belajar, dan mengeksplorasi daya kreativitas," terang Marga.

Salah satu pesan utama Sunset di Kebun pada tiap seriesnya adalah semangat konservasi untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem lingkungan. Pengunjung juga akan diajak lebih peduli pada eksosistem flora dengan mengenalkan jenis tanaman yang menjadi plant heroes di tiap edisi Sunset di Kebun.

Ia menyampaikan bagi yang ingin merasakan keseruan Sunset di Kebun Raya Bogor Phase 2 bisa melakukan transaksi pembelian di situs sunsetdikebun.id.

"Selain menikmati musik bertajuk Sunset di Kebun Raya Bogor Phase 2, pengunjung bisa mengeksplorasi Kebun Raya Bogor dengan datang lebih pagi dan destinasi wisata lainnya di Bogor," jelas Marga.

Di antaranya yakni, kulineran di Jalan Suryakencana yang merupakan salah satu surga kuliner paling legendaris di Bogor serta main ke Kampung Budaya Sindang Barang yang merupakan kampung adat dekat pusat kota dan destinasi wisata budaya.

"Terakhir, pengunjung atau wisatawan bisa mengajak keluarga mereka untuk belajar berkebun di Kuntum Farmfield. Di sini, pengunjung berwisata sekaligus belajar mengenai ragam flora dan fauna, seperti cara penanaman dan pemeliharaan tanaman hingga berinteraksi dengan hewan secara langsung di peternakan," pungkas Marga. (H-2)