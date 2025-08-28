Cardi B Bingungkan Pengacara dengan Pergantian Wig di Sidang Kasus Dugaan Penyerangan

Pengacara kebingungan dengan pergantian wig Cardi B saat bersaksi dalam sidang dugaan penyerangan.(Instagram)

RAPPER Cardi B membuat seorang pengacara kebingungan saat bersaksi dalam sidang perdata dugaan penyerangan. Kebingungan muncul ketika pengacara yang sedang mengajukan pertanyaan silang menyoroti perubahan gaya rambutnya, dari wig pixie hitam sehari sebelumnya menjadi wig pirang panjang.

Sidang yang digelar, Selasa (26/8) ini merupakan bagian dari gugatan yang diajukan pada 2020 oleh seorang petugas keamanan bernama Emani Ellis. Ellis menuduh Cardi B menyerangnya di luar sebuah klinik medis di Beverly Hills pada 2018.

Dalam kesaksiannya, perempuan yang bernama asli Belcalis Almánzar itu membantah adanya kontak fisik. Ia mengakui hanya terlibat adu mulut karena merasa terpojok. “Saya tidak menyentuhnya. Itu hanya pertengkaran verbal, tidak pernah sampai fisik,” ujarnya dikutip Rolling Stone.

Namun, momen menarik terjadi ketika pengacara bertanya soal rambutnya. “Kemarin Anda berambut hitam pendek. Hari ini pirang dan panjang. Mana yang asli? Atau keduanya asli?” tanya pengacara tersebut.

Cardi B hanya tertawa dan menjawab singkat, “Itu wig.” Mendengar jawaban tersebut, sang pengacara pun tersipu lalu berkata, “Oh, maaf, saya tidak tahu. Wig Anda bagus hari ini.”

Ellis dalam gugatannya mengklaim Cardi sempat menyerang, mencakar wajahnya, hingga meludahinya. Namun Cardi menegaskan yang terjadi hanyalah adu mulut. Ia juga mengaku sempat berteriak kepada Ellis, “Bitch, minggir dari mukaku!” saat suasana memanas.

Pada saat insiden itu, Cardi B diketahui tengah hamil anak pertamanya dengan rapper Offset dari grup Migos. (People/Z-2)