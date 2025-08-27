10 Film dan Drama Korea Tayang September 2025: Jadwal, Sinopsis, dan Platform Streaming

Daftar lengkap film dan drama Korea terbaru.(YouTube)

BULAN September 2025 akan dipenuhi tayangan seru dari Korea Selatan. Baik di layar lebar maupun platform streaming, deretan judul baru hadir dengan genre beragam: thriller, romance, melodrama, hingga komedi.

Berikut daftar lengkapnya:

Film Korea Rilis September 2025

1. Run to You (10 September 2025)

Film drama olahraga-romantis yang dibintangi Ha Seok-jin, Lee Shin-young, dan Dahyun. Berkisah tentang perjuangan atlet muda dalam meraih mimpi di lintasan lari.

2. The Ugly (11 September 2025)

Karya sutradara Yeon Sang-ho (Train to Busan), mengisahkan pelukis buta dan putranya yang mengungkap misteri kematian ibu mereka. Tayang perdana di Toronto International Film Festival (9 September) lalu dirilis di bioskop Korea Selatan pada 11 September.

3. Audition 109 (September 2025 - BIFF)

Film drama tentang perjalanan seorang pemuda yang bercita-cita menjadi aktor. Dijadwalkan tayang perdana di Busan International Film Festival (BIFF) bulan September.

Drama Korea Tayang September 2025

4. Queen Mantis (5 September 2025 - SBS)

Drama misteri-thriller dengan bintang Go Hyun-jung dan Jang Dong-yoon. Mengangkat kisah kasus pembunuhan rumit yang melibatkan dunia kriminal dan kepolisian.

5. My Youth (sekitar 15 September 2025 - TBC)

Drama romance-melodrama dengan Song Joong-ki dan Chun Woo-hee sebagai pemeran utama. Mengisahkan perjalanan cinta emosional di tengah konflik kehidupan modern.

6. Confidence Queen (6 September 2025 - TV Chosun / Coupang Play / Prime Video)

Drama crime-comedy adaptasi dari Confidence Man JP. Dibintangi Park Min-young, Park Hee-soon, dan Joo Jong-hyuk.

7. Tempest (10 September 2025 - Disney+)

Drama bergenre thriller-romantis dengan Jun Ji-hyun dan Jang Dong-won. Menjadi salah satu rilisan paling ditunggu di Disney+.

8. A Hundred Memories (13 September 2025 - JTBC)

Drama berlatar era 1980-an, menggambarkan kehidupan sederhana namun penuh makna.

9. You and Everything Else (12 September 2025 - Netflix)

Drama emosional tentang persahabatan dan perjuangan menghadapi penyakit serius. Diperkirakan hadir dengan 15 episode.

10. To the Moon (19 September 2025 - MBC)

Drama slice-of-life romantis-komedi dengan Lee Sun-bin, Ra Mi-ran, Jo Aram, dan Kim Young-dae. Menghadirkan kisah hangat penuh tawa dan harapan.

Tabel Jadwal Rilis Film & Drama Korea September 2025

Tanggal Judul Jenis Platform/Bioskop 5 September 2025 Queen Mantis Drama SBS 6 September 2025 Confidence Queen Drama TV Chosun / Coupang Play / Prime Video 9 September 2025 The Ugly (TIFF) Film Festival 10 September 2025 Run to You Film Bioskop 10 September 2025 Tempest Drama Disney+ 11 September 2025 The Ugly Film Bioskop Korea 12 September 2025 You and Everything Else Drama Netflix 13 September 2025 A Hundred Memories Drama JTBC ±15 September 2025 My Youth Drama TBA 19 September 2025 To the Moon Drama MBC September 2025 Audition 109 (BIFF) Film Festival

Kesimpulan

Daftar film dan drama Korea September 2025 ini menawarkan tontonan lengkap dari berbagai genre. Pecinta thriller bisa menantikan Queen Mantis dan The Ugly, sementara penggemar romance wajib menonton My Youth dan To the Moon. Bagi pencari tontonan emosional, You and Everything Else hadir di Netflix.

