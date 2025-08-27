10 Film dan Drama Korea Tayang September 2025: Jadwal, Sinopsis, dan Platform Streaming

Headline
BULAN September 2025 akan dipenuhi tayangan seru dari Korea Selatan. Baik di layar lebar maupun platform streaming, deretan judul baru hadir dengan genre beragam: thriller, romance, melodrama, hingga komedi.
Berikut daftar lengkapnya:
Film drama olahraga-romantis yang dibintangi Ha Seok-jin, Lee Shin-young, dan Dahyun. Berkisah tentang perjuangan atlet muda dalam meraih mimpi di lintasan lari.
Karya sutradara Yeon Sang-ho (Train to Busan), mengisahkan pelukis buta dan putranya yang mengungkap misteri kematian ibu mereka. Tayang perdana di Toronto International Film Festival (9 September) lalu dirilis di bioskop Korea Selatan pada 11 September.
Film drama tentang perjalanan seorang pemuda yang bercita-cita menjadi aktor. Dijadwalkan tayang perdana di Busan International Film Festival (BIFF) bulan September.
Drama misteri-thriller dengan bintang Go Hyun-jung dan Jang Dong-yoon. Mengangkat kisah kasus pembunuhan rumit yang melibatkan dunia kriminal dan kepolisian.
Drama romance-melodrama dengan Song Joong-ki dan Chun Woo-hee sebagai pemeran utama. Mengisahkan perjalanan cinta emosional di tengah konflik kehidupan modern.
Drama crime-comedy adaptasi dari Confidence Man JP. Dibintangi Park Min-young, Park Hee-soon, dan Joo Jong-hyuk.
Drama bergenre thriller-romantis dengan Jun Ji-hyun dan Jang Dong-won. Menjadi salah satu rilisan paling ditunggu di Disney+.
Drama berlatar era 1980-an, menggambarkan kehidupan sederhana namun penuh makna.
Drama emosional tentang persahabatan dan perjuangan menghadapi penyakit serius. Diperkirakan hadir dengan 15 episode.
Drama slice-of-life romantis-komedi dengan Lee Sun-bin, Ra Mi-ran, Jo Aram, dan Kim Young-dae. Menghadirkan kisah hangat penuh tawa dan harapan.
|Tanggal
|Judul
|Jenis
|Platform/Bioskop
|5 September 2025
|Queen Mantis
|Drama
|SBS
|6 September 2025
|Confidence Queen
|Drama
|TV Chosun / Coupang Play / Prime Video
|9 September 2025
|The Ugly (TIFF)
|Film
|Festival
|10 September 2025
|Run to You
|Film
|Bioskop
|10 September 2025
|Tempest
|Drama
|Disney+
|11 September 2025
|The Ugly
|Film
|Bioskop Korea
|12 September 2025
|You and Everything Else
|Drama
|Netflix
|13 September 2025
|A Hundred Memories
|Drama
|JTBC
|±15 September 2025
|My Youth
|Drama
|TBA
|19 September 2025
|To the Moon
|Drama
|MBC
|September 2025
|Audition 109 (BIFF)
|Film
|Festival
Daftar film dan drama Korea September 2025 ini menawarkan tontonan lengkap dari berbagai genre. Pecinta thriller bisa menantikan Queen Mantis dan The Ugly, sementara penggemar romance wajib menonton My Youth dan To the Moon. Bagi pencari tontonan emosional, You and Everything Else hadir di Netflix.
👉 Jadi, sudah siap menentukan drama atau film mana yang akan kamu tonton bulan September nanti? (Z-10)
