Lirik dan Chord Lagu Terangkanlah - Opick: Makna dan Fakta Menarik

LAGU Terangkanlah, atau dikenal juga sebagai Khusnul Khotimah, adalah salah satu karya religi populer dari penyanyi Indonesia, Opick. Dirilis pada tahun 2007 dalam album Ya Rahman, lagu ini menginspirasi banyak pendengar dengan liriknya yang penuh makna dan nada yang menyentuh hati. Artikel ini menyajikan lirik Terangkanlah, chord gitar, serta fakta menarik di balik lagu ini.

Lirik Lagu Terangkanlah - Opick

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Terangkanlah yang sering dinyanyikan saat bulan Ramadan atau momen refleksi spiritual. Lirik ini menggambarkan permohonan kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk dan pengampunan.

Terangkanlah.. terangkanlah..Jiwa yang berkabut langkah penuh dosaBila masa tlah tiadaKereta kencana datang tiba-tibaAirmata dalam dukaTak merubah ceritanyaHanya hening dan berjuta tanyaDalam resah dalam pasrahTerangkanlah.. terangkanlah..Hati yang mengeluh saat hilang arahDetik waktu yang memburuDetik yang tak pernah kembali padaMuTerangilah.. terangilah..Bimbing kami dalam langkahAmpunilah.. maafkanlah..Dosa hidup sebelum di akhir masa[Reff]Ya Allah biha ya Allah bihaYa Allah bi khusnul khotimahYa Allah biha ya Allah bihaYa Allah bi khusnul khotimah

Chord Gitar Lagu Terangkanlah

Bagi yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti. Gunakan capo di fret ke-3 untuk menyesuaikan dengan nada asli lagu.

[Intro] Am.. Am..[Verse]Am ETerangkanlah.. terangkanlah..E AmJiwa yang berkabut langkah penuh dosaAm EBila masa tlah tiada..E AmKereta kencana datang tiba-tiba..[Bridge]Dm AmAirmata.. dalam duka..Dm AmTak merubah ceritanyaDm AmHanya hening.. dan berjuta tanyaE AmDalam resah dalam pasrah..[Verse]Am ETerangkanlah.. terangkanlah..E AmHati yang mengeluh saat hilang arahAm EDetik waktu yang memburuE AmDetik yang tak pernah kembali padaMu..[Bridge]Dm AmTerangilah.. terangilah..Dm AmBimbing kami dalam langkahDm AmAmpunilah.. maafkanlah..E AmDosa hidup sebelum di akhir masa[Reff]Am EYa Allah biha ya Allah bihaE AmYa Allah bi khusnul khotimahAm EYa Allah biha ya Allah bihaE AmYa Allah bi khusnul khotimahF AmYa Allah biha ya Allah bihaE Am GYa Allah bi khusnul khotimahF AmYa Allah biha ya Allah bihaE AmYa Allah bi khusnul khotimah

Makna di Balik Lirik Terangkanlah

Lirik Terangkanlah mengisahkan perjalanan spiritual seseorang yang merasa tersesat dalam dosa dan kegelapan. Frasa "jiwa yang berkabut" dan "langkah penuh dosa" mencerminkan penyesalan atas kesalahan masa lalu. Lagu ini juga memohon petunjuk dan pengampunan dari Allah agar dapat mencapai khusnul khotimah, yaitu akhir hidup yang baik dan diterima di sisi-Nya. Pesan ini sangat relevan, terutama di bulan Ramadan, sebagai pengingat untuk memperbaiki diri.

Fakta Menarik tentang Lagu Terangkanlah

Dirilis pada 2007: Lagu ini menjadi salah satu hits dari album Ya Rahman dan langsung populer di kalangan penggemar musik religi.

Lagu ini menjadi salah satu hits dari album Ya Rahman dan langsung populer di kalangan penggemar musik religi. Inspirasi Spiritual: Opick menulis lagu ini sebagai refleksi atas kematian dan pentingnya mempersiapkan diri untuk akhir hidup yang baik.

Opick menulis lagu ini sebagai refleksi atas kematian dan pentingnya mempersiapkan diri untuk akhir hidup yang baik. Penggunaan dalam Media: Lagu ini sering dijadikan soundtrack untuk sinetron religi, seperti Azab, yang membuatnya semakin dikenal.

Lagu ini sering dijadikan soundtrack untuk sinetron religi, seperti Azab, yang membuatnya semakin dikenal. Aransemen Sederhana: Dengan melodi yang mudah diingat, lagu ini sering dinyanyikan dalam acara keagamaan atau dipelajari oleh pemula yang belajar gitar.

Tips Memainkan Chord Terangkanlah

Untuk pemula, gunakan chord dasar seperti Am, E, Dm, dan F agar mudah diikuti. Latih transisi antar chord secara perlahan, dan pastikan ritme strumming Anda sesuai dengan tempo lagu. Jika ingin lebih menjiwai, dengarkan versi asli lagu untuk menangkap emosi yang ingin disampaikan Opick.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Lirik Terangkanlah yang sederhana namun mendalam membuat lagu ini mudah diterima oleh berbagai kalangan. Pesan spiritualnya mengajak pendengar untuk merenung dan kembali ke jalan yang benar. Selain itu, chord yang mudah dimainkan menjadikannya favorit bagi musisi amatir.

Dengan lirik yang penuh makna, chord yang sederhana, dan pesan spiritual yang kuat, Terangkanlah tetap menjadi lagu religi yang timeless. Cobalah mainkan lagu ini atau dengarkan kembali untuk merasakan kedamaian dalam setiap nadanya. (Z-10)